Ana de Armas, enfundada en un vestido joya y sin la compañía de Tom Cruise: los detalles del evento

Nueva aparición de Ana de Armas (37). Tras confirmar hace unos días su relación con Tom Cruise (63) asistiendo junto a él a un concierto de Oasis en Londres, la actriz hispanocubana ha reaparecido este jueves en Japón para retomar la promoción de Ballerina, el spin-off de John Wick.

Sin hablar de su relación con el protagonista de Misión Imposible, con el que ha sido fotografiada en varias ocasiones, Ana de Armas ha posado en el photocall con un vestido joya.

La prenda, siguiendo las costumbres japonesas, que rehúyen de prendas ajustadas que se adaptan a la silueta, está compuesta por una parte de arriba con efecto capa y una parte delantera con una pieza de tela metalizada. La tela del vestido está confeccionada con plumetti y es ligeramente transparente.

En cuanto al peinado, Ana se ha decantado por un recogido bajo, que realza la belleza natural de su rostro. Para el maquillaje, la actriz ha potenciado sus ojos con un delineado negro y sus labios con un favorecedor labial nude.

Después de posar ante los medios, la actriz, junto al director de Ballerina, Len Wiseman, ha participado en una ceremonia tradicional japonesa conocida como kagami biraki, en la que se abre un barril de sake como símbolo de buena suerte y prosperidad.