La recepción anual ofrecida por los reyes en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, no solo volvió a reunir la semana pasada a numerosas personalidades relevantes del panorama social, político y cultural en un ambiente veraniego y relajado, sino que esta edición ha estado marcada por un gesto muy comentado: la princesa Leonor acudió al acto con el mismo vestido que ya lució su madre en la recepción de 2022.

La decisión de la heredera de reutilizar el look de la reina Letizia fue muy comentada, dividiendo opiniones entre quienes aplauden el gesto por su mensaje de sostenibilidad y cercanía, y quienes consideran que una ocasión de este tipo merecía un estreno.

La princesa Leonor, en la recepción de Marivent del 4 de agosto de este año

La reina Letizia, en la recepción de Marivent de 2023

Entre las voces críticas se ha pronunciado Carmen Lomana, que en la noche de este domingo en la gala Starlite expresó sus dudas sobre la conveniencia de la elección de Leonor. "Vamos a ver, yo tengo mucho cariño a la Familia Real. Me gustaría que... Es que no, es que no funciona nada", aseguraba. La empresaria, en los últimos días noticia también por aparecer en los audios del caso Koldo, reconocía que la reina Letizia estaba "muy mona, muy adecuada", pero no comprende que la princesa de Asturias optara por repetir el vestido de su madre.

"Me parece un poco absurdo que la princesa tenga que llevar un vestido de su madre, que ella se lo había puesto en esa misma gala. Eso es lo que no entendí. Y bueno, pues es que no voy a criticar nada", matizaba en la gala marbellí, aunque subrayaba que le resulta incomprensible la situación. "No, es que no entiendo. Yo a una hija mía le diría: 'Mira, te gusta mucho, póntelo otro día, porque este ya me lo he puesto yo y además para este mismo [acto]'".

Respecto a los aplausos que Leonor recibió por su decisión, la colaboradora televisiva se mostró escéptica: "Sí, hay gente para todo, claro. ¿Le han aplaudido por ahorro? Porque chocolate es el oro. Pero si la familia es real, en ropa gasta poquísimo. Porque nuestra reina va casi siempre de Mango, de Zara, de Massimo Dutti. O sea, que no hay crítica ninguna", sentenciaba.

Por último, Lomana también aprovechó para diferenciarse del modo en el que algunos famosos presentan a sus parejas en público y en eventos sociales: "Bueno, es que parece que los novios dan un complemento más, que adornen. Y para mí no son un complemento más".