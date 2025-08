Carmen Lomana se cuela en los audios de Koldo (y mete a Jesús Calleja en el ajo): de poner a caldo a su hermano a recular en la tele

Carmen Lomana aparece entre los 22.000 audios incautadas por la Guardia Civil al empresario Koldo García, asesor de confianza de José Luis Ábalos, en el marco de la investigación judicial que estudia la supuesta red de comisiones ilegales vinculadas al ex ministro de Transportes. Se trata de una grabación en la que la socialité se despacha a gusto contra su hermano Rafael, que en 2019 se convirtió en diputado de Vox por Albacete. Ella lo achaca a un malentendido tecnológico y a una cadena de reenvíos ajenos a su voluntad.

En el audio en cuestión, Lomana tacha a su hermano de "tonto", "desastre" y mal compañero. También lo señala por haber "robado" a su familia. "Pues claro que lo voy a mover. Mira, mi hermana María José el otro día lloraba. Decía: 'Qué injusta es la vida, con lo malo que ha sido con nosotros, con nuestra madre, con todo'… y verlo entrar en el Congreso de los Diputados con todo lo que nos ha robado. Si la gente lo supiese… que se prepare Albacete, porque se lo puede dejar vacío. Este tío es un delincuente, pero aparte de eso es que es tonto", expresa en una de las grabaciones, a las que ha tenido acceso Vanitatis. Lomana ha reaccionado pocas horas después alegando que nunca ha hablado con Koldo y que probablemente este poseería esta grabación por ser de carácter político.

La realidad de su relación: de llamarlo "tonto" a reconciliarse tras una década

"Espero que esto no lo escuche mi hermano, porque puede hacerle mucho daño", ha manifestado la colaboradora de Y ahora Sonsoles al propio programa. La socialité ha insistido por vía telefónica en que se ha reconciliado con él tras más de una década distanciados, por lo que no comparte las palabras que en su momento expresó por WhatsApp. Estas, en realidad, no se distancian tanto de las que ya expresó hace seis años con motivo de su ascenso en la política.

"De ese personaje no me hables. Olvídate que es mi hermano. Llevamos once años sin hablarnos con él, y bastante tienen los de Albacete. Así que, no quiero hablar del tema", expresaba Lomana hace seis años a El Español. "No es porque sea de Vox, el problema del partido es que no tienen gente. En Madrid sí, pero en el resto del país han metido a los tontos, a los vagos...", añadía.

Carmen y Rafael Lomana. Foto: GTRES

"Calleja me dijo: 'No le aguanto más"

Durante muchos años, la relación entre los hermanos ha sido tensa, especialmente tras la entrada del político a Supervivientes en 2014. El malestar entre ellos fue tal, que en una ocasión incluso intervino la justicia, cuando Lomana fue demandada por su hermano por un delito contra su honor tras unas declaraciones en televisión.

Tras cuatro años trabajando con Jesús Calleja, el hermano pequeño de la socialité comenzó a participar en programas de Mediaset, como Energy Snow Lomana and friends. También se pasó por los platós de Sálvame y Sábado Deluxe. Respecto a la relación de Rafael con el conductor de Planeta Calleja, esta cuenta: "Con él hizo dos programas y Calleja me dijo a mí: 'Yo no le aguanto un minuto más, porque si puede me quita a mí y a todos'. Es el peor compañero que te puedes imaginar'".

Cabe recordar que Koldo García grababa de forma compulsiva a su entorno. Cuando fue detenido, las autoridades se encontraron con más de 22.000 audios repartidos en varios dispositivos y aplicaciones, muchos de ellos sin relación aparente con la investigación inicial sobre presuntas comisiones en la compra de mascarillas. Entre los archivos incautados hay conversaciones privadas, discusiones familiares y mensajes de figuras como, tal y como se ha comprobado, Lomana.