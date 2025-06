Carmen Lomana admite que no se lleva bien con el marido de Olivia de Borbón y que no les saludó en el funeral

La empresaria y colaboradora televisiva Carmen Lomana, que cumple 77 años el 1 de agosto, ha roto su silencio tras la publicación de un artículo en Informalia que cuestionaba su presencia en el funeral de su amigo Paco Muñoz, asegurando que lo escrito es "una colección de falsedades con mala intención", si bien admite que no saludó a Olivia de Borbón ni a su marido en el funeral de su padre.

En una conversación mantenida con este digital, Lomana expresó su profundo malestar: "Es una cosa tan terrible. Nunca en mi vida mediática me había encontrado con tanta calumnia, una detrás de otra. No sé quién ha escrito eso, pero es absurdo". La socialité niega de forma rotunda haber estado en el funeral por "postureo", a pesar de que su relación con Olivia de Borbón y su marido no pasa por sus mejores momentos.

Lomana admitió, sin embargo, que es cierto que no saludó durante el funeral a Olivia ni a Julián Porras, yerno del difunto, pero asegura que fue porque ya les había dado el pésame tanto en el tanatorio como por mensaje privado. "Cuando llegué, ellos ya estaban dentro de la iglesia. Me senté atrás, como es lógico, y saludé a varios amigos. El niño, Fernandito, se me lanzó a los brazos con un cariño tremendo. Soy su madrina. ¿Cómo no iba a estar allí?", relató.

La empresaria también desmintió las insinuaciones sobre una supuesta tensión con la familia del fallecido. "Con Olivia tengo una relación de muchos años. Nos mandamos mensajes, he estado con sus hijos… A Fernandito (uno de los niños) lo quiero con locura. No entiendo quién ha metido cizaña ni con qué objetivo". Sobre su relación con el marido de Olivia de Borbón, Lomana también acabó admitiendo tensiones y fue clara: "Nunca he tenido nada malo con Julián Porras, aunque es evidente que no nos llevamos bien. Pero eso no me impide mostrar respeto en un momento como este".

Olivia de Borbón junto a su marido, Julián Porras, y sus dos hijos

En cuanto a las declaraciones ofensivas atribuidas a Patón, ex novio de su archienemiga Ágatha Ruiz de la Prada, en el pasado, como llamarla "momia", Lomana se limitó a decir: "No me saluda, ni yo a él. Miro para otro lado".

Lomana insistió en que su presencia en el funeral fue por afecto genuino al fallecido y su entorno más cercano: "Yo fui porque quería a Paco desde 1975. Estuve en Londres con él y su mujer cuando Olivia aún no había nacido. Mi relación con esa familia viene de muy atrás. Que se pongan en duda mis intenciones me parece injusto y doloroso". La empresaria ha dejado claro que no tiene intención de alimentar la polémica, pero sí de defender su verdad: "Yo no miento. Nunca he calumniado a nadie. Solo quiero que se sepa mi versión y se respete".