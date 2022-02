TheFork, Too Good To Go y Glovo son las apps de restauración mejor valoradas

Las marcas de agregadores de comida a domicilio son las mejor valoradas por los usuarios de las apps de delivery y restauración con TheFork (antigua elTenedor), la aplicación contra el desperdicio alimentario Too Good To Go y Glovo, como las que reciben una mayor puntuación en satisfacción del cliente, según indica la nueva edición del Índice Centrix, dedicada al sector "Restaurant & Delivery".

Según este índice, TheFork es la empresa más centrada en el cliente, con 79 puntos sobre 100, seguida de Too Good To Go con 78,3 puntos y Glovo con 78,3. Completan el ránking Pan's&Company, Telepizza, Ribs, Domino's, Papa John's, Just Eat y McDonalds.

En un panorama marcado por el crecimiento del mercado de la comida a domicilio, Centrix revela que las aplicaciones más utilizadas mensualmente son Uber, Glovo y Just Eat, aunque no son necesariamente las mejor valoradas. De ellas, tan solo Glovo consigue mantener una buena valoración, precedida de ElTenedor, la app mejor valorada, y seguida de Papa John's. Más allá de las apps, destaca también el uso del teléfono para el grupo de mayores de 45 años y la recogida en el restaurante en los dos grupos más jóvenes.

A la hora de decidir, el informe revela que los clientes eligen restaurante por precio, calidad, ofertas, comodidad, rapidez o atención al cliente. En este sentido, Smartme ha identificado la puntuación de cada empresa en relación con más de 40 variables revelando que Goiko, Telepizza o McDonald's se asocian a calidad, mientras que Vips y Foster's lo hacen a la atención al cliente. En otras como Burger King se consideran las ofertas como punto diferencial y en el caso de Papa John's y Ribs son el precio y la rapidez lo que más destacan los usuarios.

En todas las edades

Las variables analizadas también se vinculan a la frecuencia de uso de los distintos canales de consumo y el restaurante físico sigue siendo el más habitual en todas las franjas de edad, con una frecuencia de 3,76 sobre 5. Las apps, aunque ganan mucha fuerza, todavía no consiguen desbancar al teléfono y ambas opciones se mantienen con la misma frecuencia de consumo (ambas consiguen 3,36 puntos).

"En este ránking se observa el poder de la fidelidad ya que, para todas las marcas analizadas del sector, la valoración es superior entre los clientes que los no clientes y de igual manera ocurre con los canales de contacto: a mayor uso de un canal, mejor se valora. Este índice permite realizar un diagnóstico claro y rápido de las principales fortalezas y debilidades de cada marca del sector, para que pongan a sus clientes en el centro de sus estrategias", añade Lola Chicón, CEO y fundadora de Smartme Analytics

Telepizza, la mejor percibida

Centrix también revela datos sobre la percepción que los clientes tienen de las marcas de delivery, siendo Telepizza la marca mejor percibida por los usuarios, seguida de ElTenedor y Domino´s. Con la excepción de TheFork, son las marcas tradicionales las que tienen más fuerza, mientras que los agregadores se desplazan a posiciones inferiores.

Es al analizar esta percepción de la marca por edades donde se encuentra una mayor diferencia. Por ejemplo, para la Generación Z es Papa John's la marca que mejor puntuación obtiene, mientras que para los Millennial es Goiko. Entre los adultos entre 35 y 44 años destaca Ribs en el primer puesto y Telepizza para los mayores de 45 años.

TheFork es la única marca que consigue mantenerse en el Top 5 para todas las franjas de edad, y Ribs y Glovo aparecen en al menos tres de los grupos generacionales. Además, los más jóvenes valoran algunas marcas que otras generaciones no tienen en su Top 5. Por ejemplo, en la Generación Z encontramos marcas como Papa John's o Pans & Company, y entre los Millennials se cuela Goiko o Muerde la Pasta.

Por su parte, entre las generaciones más adultas, a partir de 35 años, encontramos marcas más asentadas en nuestro país como McDonald´s o Telepizza. En la franja de edad de mayores de 45 años ni Glovo ni ninguna app de delivery tiene cabida, pero curiosamente es la única en la que aparece Too Good To Go.