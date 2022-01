¿Macrogranjas? Solo el 2,4% de las explotaciones españolas llega a 7.200 cerdos

"En España no existen las macrogranjas. Es solo un debate semántico porque no hay ninguna catalogación como tal. Lo que sí que hay son granjas más grandes, que suelen ser además más modernas y eficientes que las pequeñas". Josep Collado, secretario general de la Federación de la Carne e Industrias Cárnicas de España (Fecic), no entiende las críticas lanzadas por el ministro de Consumo Alberto Garzón contra el sector.

Especialmente, porque si se analizan los datos del último informe de Indicadores Económicos del Porcino, elaborado por el Ministerio de Agricultura, de las 88.437 explotaciones que hay en nuestro país, tan solo 2.136 están englobadas dentro del denominado Grupo 3, aquellas que pueden albergar de 201 a 750 madres reproductoras y/o hasta 5.500 animales de cebo. Son 6.250 en total, aunque las comunidades autónomas tienen potestad en las grandes granjas para elevar después ese límite otro 20%, pueden elevarlo hasta 7.200.

Dentro del Grupo de explotaciones de carácter reducido, que engloba aquellas que tienen hasta 5 madres reproductoras y un número no superior a 25 animales hay 16.123 granjas, el 18,23% del total. En el denominado Grupo 1, que engloba a aquellas con entre 6 y 50 reproductoras y/o hasta 350 animales de cebo, hay un total de 18.188, lo que equivale al 20,57% de las explotaciones. En el Grupo 2, donde están las granjas con entre 51 a 200 reproductoras y/o hasta 2.000 animales, hay un total de 9.324 explotaciones registradas, el 10,54% del total.

Nuestro país es el único de la UE y del mundo que ha puesto limitación al tamaño de las granjas porcinas, según explicó a elEconomista el director de la Asociación Nacional de Productores de Porcino, Miguel Ángel Huigera. En concreto, desde hace dos décadas solo se pueden construir granjas con capacidad de 7.200 animales en el caso de cebo y de 2.880 cabeza para cría.

Esa reglamentación pionera hace que España ocupe el número 10 en Europa en cuanto a tamaño de sus granjas. Un ranking que encabeza Dinamarca, donde la media de sus explotaciones es de 3.500 cerdos, frente a los 500 de España. Nuestro país es también el único en Europa que tiene limitada un kilómetro la distancia mínima para la instalación de granjas porcinas y entre éstas y los núcleos urbanos.

La mayor parte de las grandes granjas se concentra en Aragón y Cataluña, que suman, de hecho, más de la mitad de las explotaciones. Aragón ocupa una posición de liderazgo, con una fuerte inversión en los últimos años, que le ha llevado a sumar ya 628 granjas de grandes dimensiones, aquellas podrían sumar más de 2.500 animales. En Cataluña hay otras 495, quedando ya muy por detrás Castilla y León, con 316; Castilla-La Mancha, con 161 y Andalucía con 149.

El presidente de la organización agraria Asaja, Pedro Barato, criticó ayer con dureza las declaraciones sobre la calidad de la carne española del ministro de Consumo, Alberto Garzón, al calificarlas de "irresponsables" tras recordar que el modelo de las 'macrogranjas' no existe en nuestro país. Barato aclaró que "más del 80% de la carne que se produce en España es de intensivo y se quiere confundir. Lo que hacemos lo hacemos con rigor, con calidad excepcional, porque de no tenerla los mercados no nos la comprarían".

Un pilar agroalimetario

En nuestro país existen en la actualidad un total de 88.437 granjas de porcino, 68.836 de las cuales operan en régimen intensivo, según datos de Interporc, la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca, raza predominante con 29,13 millones de las 32,44 millones de cabezas de ganado censadas en España.

Según recuerdan desde la interprofesional, la actividad en torno a la ganadería porcina y sus industrias asociadas dan trabajo a un total de 423.425 personas, de las cuales 154.925 son empleos directos y 172.750 indirectos, mientras que los 95.750 restantes sería empleo inducido. Los trabajos directos del porcino, añaden desde Interporc, representan alrededor del 12% del empleo total del sector agroalimentario nacional.

Y es que el 73% de todas las industrias cárnicas españolas (2.630), por ejemplo, corresponden al sector porcino y generan una facturación anual de 18.750 millones de euros. Esta cantidad representa más del 18% de la cifra de negocio total de la industria de alimentación y bebidas de España. Asimismo, el sector representa casi el 15% de todas las exportaciones agroalimentarias españolas y acapara apenas el 1,32% de las importaciones, con lo que su contribución al saldo comercial positivo del sistema supera el 38%.

A este peso económico hay que sumar la importante aportación que llega a las arcas públicas desde esta actividad agroalimentaria, con más de 2.300 millones de euros en 2020 a través de impuestos como el IVA, el de sociedades, las tasas locales o el IRPF.

Clave en el mundo rural

El sector porcino está fuertemente implantado en esa España rural integrado por municipios de menos de 5.000 habitantes, tanto en la actividad productiva ganadera como en la actividad industrializadora y comercializadora.

En este sentido, la interprofesional Interporc destaca que el 43% de las explotaciones y el 45% de las industrias del sector porcino se encuentran en el medio rural. Asimismo, el 35% del empleo que genera esta industria también se queda en el medio rural, con más de 21.000 puestos contabilizados. La entidad también hace hincapié en la importancia de esta ganadería a la hora de generar empleo femenino, con 65.000 trabajadoras, un 24% del sector, 30 de las cuales desarrollan su actividad en el medio rural.

En medio de la polémica por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón sobre la carne, las organizaciones agrarias anunciaron ayer la celebración de una gran manifestación en Madrid el próximo 20 de marzo en defensa del mundo rural.