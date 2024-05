Yuxus, la historia de tres jóvenes con una idea que ahora vale millones

Si el emprendimiento fuese una película de Hollywood comercial tendría el siguiente argumento: tres amigos, un garaje y una idea que acaba haciéndolos millonarios y referentes. Evidentemente, su lugar de nacimiento sería un pequeño pueblo de Estados Unidos y serán puestos como ejemplo en múltiplescharlas Ted sobre el tema. Sin desmerecer a esos emprendedores, en España también hay casos e historias de éxito de amigos que se juntan. Yuxus, una marca que se define "de moda joven" es un claro ejemplo.

El concepto de la marca es de "creador anónimo" pero Álvaro y Guillermo Ferre, junto con Fernando Carrillo, decidieron hacer una excepción de esa norma del 'anonimato del creador' que está implantada en Yuxus para hablar elEconomista.es en una de las pocas entrevistas que conceden.

Los tres tienen 22 años y comenzaron con Yuxus en 2018. "No teníamos un bussiness plan, no identificamos una oportunidad con un estudio sesudo. Simplemente teníamos 16 años, éramos tres amigos que teníamos muchas ganas de emprender y tener nuestro propio proyecto", explica Fernando. Por eso empezaron a hacer sudaderas y a venderlas entre sus allegados. "En aquel momento empezaban a gustar mucho las sudaderas, pero no había tanta oferta y sobre todo, en aquel momento no había marcas, digamos, jóvenes o marcas enfocadas a un público joven".

El guion de la historia de Yuxus se fue escribiendo poco a poco hasta la actualidad. Según avanzó el tiempo, la marca fue alcanzando más y más éxito entre su público objetivo hasta llegar a facturar el año pasado "tres millones de euros y este año la estimación, y vamos bien, es de 10 millones", aseguró Álvaro.

El negocio va viento en popa hasta el punto de que ya tienen una tienda física en la calle Fuencarral de Madrid y van a abrir dos corners en el Corte Inglés. Uno en el de Zaragoza y otro en el del Paseo de la Castellana de Madrid. Además, este mes tienen prevista la apertura de su segunda tienda física en Valencia. Con todo, a través de su tienda online llegan a todo el globo. "Hemos cogido un partner logístico ahora que nos permite llegar a todo el mundo".

La clave de Yuxus se basa en la filosofía de moda sostenible, con fabricación de proximidad y atemporal. Unas líneas muy férreas que siguen a rajatabla, hasta el punto de ponerlas por encima de la rentabilidad. "Apenas hemos tenido margen y no hemos conseguido repartir dividendos ni ninguna ganancia. Esto es porque nuestras prendas están fabricadas en Portugal, al menos más del 90%. Con un coste para nosotros muy alto por la elevada calidad del producto y el proceso. Producimos en la Unión Europea y con los máximos estándares de lo que no es, ni mucho menos, explotación", recalca Fernando.

En este sentido, Álvaro cuenta que la clave de la atemporalidad y la sostenibilidad es algo inamovible. "Creo que eso es algo que nos diferencia de la competencia. Nosotros no lanzamos colecciones cada dos semanas, como hacen otras marcas. No estamos buscando tener muchísima variedad. Si nos comparamos con el sector, de hecho, somos los que menos producto tenemos en catálogo y esa es nuestra línea a seguir".

Tanto Álvaro como Fernando son conscientes de su suerte, pero también de todo el trabajo que acarrea el emprender. Al final, cada paso que dan lo consideran un aprendizaje y son muy conscientes de las posibilidades de fracaso. Sea como fuere, los tres están escribiendo el guion de Yuxus y todavía van por la introducción, esperando afianzar un buen nudo para generar un potente desenlace.