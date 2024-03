María Benjumea reconoce Porto Alegre como "capital del emprendimiento e innovación"

El encuentro líder del ecosistema emprendedor, South Summit Brazil, co-organizado por IE University y el Gobierno de Río Grande do Sul, dio inicio ayer miércoles 20 de marzo a su tercera edición. Bajo el lema "Descifrando la Complejidad", South Summit Brazil 2024 congregará, hasta el viernes 22 de marzo, a destacados actores y expertos del ámbito emprendedor de América Latina y el resto del mundo en la ciudad de Porto Alegre. Durante el acto de bienvenida en Porto Alegre, María Benjumea, fundadora y presidenta de South Summit, destacó que "South Summit Brazil es un éxito de la colaboración entre todos los actores del emprendimiento implicados, y esta colaboración ha sido clave para posicionar a Brasil y a Porto Alegre como capital del emprendimiento y la innovación".

En el acto de inauguración participó Juan José Güemes, Vicepresidente Económico de IE University y Presidente del IE Center for Entrepreneurship and Innovation, quien destacó que "IE University es una institución fundada por emprendedores para emprendedores. El 30% de nuestros graduados emprenden a lo largo de su carrera profesional. El emprendimiento forma parte de nuestro ADN, y por eso nos llena de satisfacción formar parte de South Summit, una aventura extraordinaria para apoyar a los emprendedores e impulsar su crecimiento en todo el mundo".

Además, en la inauguración, Eduardo Leite, Gobernador de Rio Grande do Sul; Sebastião Melo, Prefeito de Porto Alegre; José Renato Hopf, presidente de South Summit Brazil, y Jorge Audy, profesor de la Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), resaltaron el avance y desarrollo del ecosistema emprendedor e innovador de Río Grande do Sul.

En la primera jornada de South Summit Brasil 2024, se destacó la ponencia principal a cargo de Uri Levine, cofundador de los unicornios Waze y Moovit. Bajo el título "Enamórate del Problema, No de la Solución", Levine subrayó la importancia de comprender los problemas de los clientes o usuarios antes de idear soluciones, además de proporcionar claves fundamentales para innovar centrándose en el usuario o para convertir los fracasos en oportunidades de aprendizaje.

A lo largo del primer día, también participaron otros expertos y líderes destacados en el ecosistema emprendedor latinoamericano y mundial, como Felipe Feistler, Gerente General de SHEIN en Brasil; Joaquim Lima, socio de Riverwood Capital; o Leandro Balbinot, CTO de Whole Foods Market.

La tercera edición del encuentro continúa en la jornada de jueves con charlas e intervenciones de speakers como: Paula Ganem, responsable regional de mercados de capitales para Canadá y América Latina en la Bolsa de Nueva York; o John Elkington, socio fundador y presidente ejecutivo de Volans.

South Summit Brazil 2024 continuará hasta el viernes 22 de marzo, cuando se anunciará la startup ganadora de la Startup Competition, en la que este año participan 45 startups finalistas, provenientes de 13 países diferentes y seleccionadas entre más de 2.000 candidatas.