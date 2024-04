Ni rebajas ni 'special prices': Qué es una compra a ciegas, la forma de ahorrarte más del 100% en todo

En un mundo inundado de opciones de compra y decisiones constantes, las compras a ciegas están emergiendo como una experiencia única que despierta la curiosidad y la emoción en los consumidores. Imagina poder comprar con enormes descuentos, pero sin saber exactamente qué productos te llevas a casa. Esta es la fórmula de venta que algunas empresas están utilizando para ofrecer a sus clientes el máximo ahorro posible en sus compras.

Esta tendencia consiste en establecer un precio cerrado para la adquisición de un pack de elaboración propia que incluye productos de diferentes categorías, como alimentación, higiene o limpieza. Sin embargo, el cliente no conoce con precisión qué artículos contiene ese pack, de ahí que se las conozcan como compras a ciegas, "mystery boxes" o "cajas sorpresa".

Sin embargo, no todo es un juego de emociones positivas cuando se trata de compras a ciegas. Existe un riesgo inherente de decepción, ya que el producto recibido puede no cumplir con las expectativas del comprador o incluso resultar completamente no deseado. Esta falta de control sobre lo que se está adquiriendo puede llevar a experiencias insatisfactorias y, en algunos casos, a la pérdida de dinero. Es importante tener en cuenta los riesgos involucrados y sopesar cuidadosamente la emoción de la sorpresa con la posibilidad de decepción.

Too Good To Go, CrazyDay Factory...

Una de las empresas que ofrece este tipo de experiencias a sus clientes desde hace años es Too Good To Go, una iniciativa que busca evitar el desperdicio alimentario al rescatar el excedente acumulado en diversos negocios, como restaurantes, tiendas de comida preparada, supermercados, fruterías, pastelerías o panaderías.

El funcionamiento es simple: el establecimiento prepara packs sorpresa con el excedente del día y los ofrece a través de la aplicación de Too Good To Go a un precio reducido. Los usuarios reservan y pagan su pack a través de la aplicación y lo recogen en el establecimiento a la hora acordada.

Además, existen negocios que ofrecen verdaderos chollos sin conocer exactamente los artículos que se van a recibir. Es el caso de los CrazyDay Factory, tiendas donde los clientes pueden encontrar grandes gangas en diversos artículos de electrónica, moda y más, que proceden de devoluciones y pedidos sin entregar de compañías como Amazon, eBay y AliExpress.

Promocionan cajas y paquetes misteriosos con precios que van desde los 29,99 hasta los 100 euros. La empresa garantiza que estas cajas contienen más valor del que se paga por ellas. Por ejemplo, las Cajas Misteriosas (100€ unidad) pueden contener hasta 15 productos asignados al azar. En su página web también figuran lotes y palets de productos. Por ejemplo, un palet con 150 artículos devueltos de AliExpress, valorado en 3.200 euros, puede ser adquirido por 800 euros.

Carrefour, la última en sumarse

La última empresa en sumarse a esta tendencia, por ahora solo en la Comunidad de Madrid y Andalucía, es la cadena de supermercados Carrefour, con el lanzamiento de sus 'carritos sorpresa', que ofrecen un ahorro de hasta el 500%. Según explicó la compañía en un comunicado de prensa, los clientes podrán adquirir estos carritos sin conocer su contenido, pero pagando cinco veces menos por ellos. "Esta iniciativa supone una novedad en España y se espera que resulte tan sorprendente como original", comentaba la compañía.

Carrefour ha lanzado dos tipos de carritos sorpresa: el primero incluye productos básicos de alimentación e higiene para toda la familia, valorados en 50 euros y disponibles por solo 9,99 euros. Mientras tanto, el segundo carrito contiene artículos de no alimentación, como pequeños electrodomésticos, papelería, ropa y menaje de hogar, valorados en 150 euros y disponibles por solo 29 euros. Sin embargo, la promoción está limitada a un día y un carrito por cliente.