Crazy Day Factory, la empresa que vende los restos de Amazon y Shein: estas son sus tiendas en España

En la época de las compras online a escala global el dominio de imperios del e-commerce como los de Amazon y Shein es imparable, pero al calor de estos fenómenos empresariales surgen alternativas curiosas y diferentes que juegan con los resquicios que los gigantes les dejan. Es el caso de Crazy Day Factory.

Crazy Day Factory tiene una línea de negocio muy particular: adquiere al por mayor las devoluciones de compañías como Amazon o Shein y las pone posteriormente a la venta en paquetes de precios cerrados. El cliente no sabe lo que compra...hasta que abre el paquete.

Todo consiste en una combinación de intereses: el de Amazon y Shein, que venden productos que, de devolverse les generarían costes añadidos, y el de Crazy Day Factory, que compra paquetes de devoluciones a precios muy competitivos.

También son económicos algunos de los paquetes que Crazy Day Factory ofrece en sus tiendas: los packs más baratos son de entre 10 y 20 euros, aunque otros pueden llegar incluso a los 200 o 300 euros.Las personas que acuden a las tiendas de Crazy Day Factory lo hacen, principalmente, por dos factores: para conseguir gangas a precio 'de saldo' con intención de usarlas o para vender estos productos a precios 'de mercado' en plataformas como Wallapop o Vinted.

Las normas y funcionamiento de las tiendas de Crazy Day Factory

Estos dos motivos y el funcionamiento especial de las tiendas de Crazy Day Factory son los que hacen que, cada viernes, las tiendas tengan colas de aventureros que esperan a la apertura de puertas para probar suerte. La razón es que todos los viernes reponen el stock y es por eso que ese día es en el que más opciones hay de conseguir una buena ganga. Durante los días siguientes, y eso se irá intensificando a lo largo que pase la semana, será más complicado tener suerte con un paquete con contenidos que merezcan la pena.

Las tiendas de Crazy Day no solo tienen una dinámica especial: también gozan de ciertas normas que funcionan como una especie de reglamento de lo que es un deporte de buscar oportunidades de mercado en el menor tiempo posible: los compradores solo pueden llevarse 10 productos, no pueden abrir ningún embalaje y no pueden devolver lo que han comprado.

Con esto, Crazy Day Factory quiere evitar que algunos clientes acaparen los nuevos paquetes y que pueden tirar de picardía para devolver productos que no son tan rentables como desearían. Eso sí, se permite a los clientes probar los packs ya adquiridos en una zona especial habilitada para ello.

Ubicación de las tiendas de Crazy Day Factory

Las primeras tiendas de Crazy Day surgieron en Madrid, pero con el paso de los meses la empresa ha aumentado su presencia para llegar a Sevilla, Murcia y Valencia. En la actualidad, y según el listado que se recoge en su página web, son nueve los establecimientos abiertos en todo el país:

Leganés (Madrid)

Dos tiendas en Parla (Madrid)

Vallecas (Madrid)

Usera (Madrid)

Cuatro Caminos (Madrid)

Sevilla

Valencia

Murcia