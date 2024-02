Afflelou, el empresario argelino, hijo de un panadero, que ha creado un imperio de 1.500 ópticas

El pasado mes de enero la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció su intención de sufragar el coste de la salud visual de los españoles. "Lo abordaremos de manera decidida, de la mano del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo", anunció la titular de la cartera, a la espera de que la medida salga adelante.

En España, el 55,33% de los jóvenes entre 18 y 34 años y el 62,3% de los universitarios son miopes y el coste medio de unas gafas se eleva hasta los 200 euros. Es una medida que tiene expectante al sector y que Alain Afflelou, el fundador del grupo que lleva su nombre, considera muy positiva. Hijo de panadero, salió de su país natal, Argelia, a los 14 años y llegó a Francia, donde se graduó como óptico en 1970 y como audioprotesista en 1971. Hoy, el grupo que creó suma 1.500 establecimientos y su hijo Anthony ha tomado el relevo en la presidencia.

¿Qué le parece la medida anunciada por el Gobierno?

Alain Afflelou: Francia ya subvenciona el coste de las gafas y las lentillas, pero hasta ahora la situación en España y otros países era distinta y cada ciudadano tiene que afrontar el coste de su bolsillo. Consideramos por ello que sería muy bueno que la salud visual estuviera sufragada por la Seguridad Social, al menos en el caso de los niños. Nosotros tenemos una campaña a través de nuestra fundación de prevención del fracaso escolar por la que cada año revisamos la vista de 15.000 niños y regalamos las gafas a los que lo necesitan, que son unos 7.000 sobre el total.

¿Son las gafas accesibles para todo el mundo?

Anthony Afflelou: Nuestro foco está siempre en el cliente y creo que, sin olvidar una estrategia de innovación y calidad, hemos conseguido democratizar el acceso a la salud visual y auditiva. Queremos cuidar de nuestros clientes.

¿El crecimiento de la compañía se ha basado en el precio, con las ofertas y los descuentos?

Alain A.: Eso fue al principio. Yo soy óptico y audioprotesista y, cuando abrí la primera óptica en Burdeos (Francia) en 1972, quise desde muy pronto lanzar una estrategia de descuentos del 50% en las monturas. Eso hizo que mucha gente se interesara por el negocio y, a partir de 1978, empezamos a franquiciar. Iniciamos entonces una política de comunicación muy activa basada en el precio, pero a partir de la década de los ochenta empezamos a trabajar también bajo otros parámetros, con una apuesta muy clara por la calidad y la innovación, ofreciendo todas las marcas en nuestras tiendas y fomentando la multiposesión, para que los usuarios pudieran utilizar distintas gafas. Así, en 1994 lanzamos la gama Forty para personas que ven bien de lejos pero que empiezan a tener problemas de vista cansada a partir de una cierta edad. Después, en 1996 los cristales 2Ai, que son irrompibles, y en 1999 la promoción Tchin Tchin, por la que ofrecíamos un segundo par de gafas por solo un euro más.

¿Seguirán apostando por la innovación?

Anthony A.: Sí, el uso además de las gafas ha cambiado. No se trata solo de un tema de salud, sino que hay también un componente estético, el cliente quiere sentirse bien con ellas. Más del 50% de las monturas que vendemos en el primer par son ya de nuestra gama Magic, que permite con un solo clic convertir de unas gafas normales a unas de sol.

¿Cuántas tiendas suman actualmente?

Anthony A.: Tenemos más de 1.500 establecimientos entre ópticas y centros audición. En Francia, nuestro primer mercado, hay 820 ópticas, de los que 250 tienen corners de audiología, y luego cien más exclusivos de salud auditiva. España es nuestro segundo mercado y tenemos 350 tiendas, de las que 132 tienen los corners de audiología y ocho centros exclusivos para ello. Además, tenemos también presencia en Europa en Bélgica, Portugal y Suiza; en África, en Marruecos y los países francófonos y una masterfranquicia en Oriente Medio.

¿Dónde tienen puesto el foco de crecimiento?

Alain A.: En Europa. Queremos abrir en los próximos cuatro o cinco años unas 200 tiendas más entre España y Francia. Entramos en España en 2003 tras comprar 68 ópticas que pertenecían a Carrefour. Ellos vendían la red en Francia, España, Chequia y Polonia, pero yo solo estaba interesado en las 67 francesas y en las españolas, que eran una condición imprescindible para cerrar la operación. En los últimos años hemos tenido un fuerte crecimiento y nos hemos convertido en la marca de gafas más vendida, por delante de Ray-Ban. En 2023 hemos duplicado además las ventas en audiología. Queremos ser no solo un referente en óptica, sino también audición.

¿Quieren crecer solo con franquicias o con tiendas propias?

Anthony A.: Actualmente, tenemos 60 tiendas propias en Francia y 80 en España. Tenemos ambición de crecimiento, pero nuestro modelo se basa en la franquicia, que es la que garantiza la proximidad al cliente y la que conoce mejor el mercado en el que opera.

¿Contemplan compras, tal y como pasó anteriormente con las ópticas de Carrefour?

Anthony A.: En España hemos comprado alguna óptica independiente y no descartamos que puedan surgir oportunidades. Pero no estamos analizando actualmente nada.

¿Plantean la posibilidad de una salida a bolsa?

Anthony A.: No, no se plantea. Lion Capital tiene el 71% del capital y el resto es propiedad de la familia. En enero de 2022 incrementamos nuestra participación desde el 22 al 29% y estamos cómodos así. Lion entró en el capital en 2012 pero ha iniciado un nuevo ciclo inversor con un nuevo fondo y eso nos da mucha tranquilidad. Aunque no hay nada escrito, a día de hoy no contemplamos la salida a bolsa.

¿Dónde le gustaría que estuviera la empresa en un futuro?

Alain A.: Me gustaría que se mantuvieran los mismos valores que he tratado de inculcar y que se mantuviera la ambición de crecimiento, aunque creo que es más fácil hacerlo de forma órganica que a través de compras. No tenemos barreras, pero vamos paso a paso.