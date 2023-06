Mercadona renueva el envase de uno de sus productos estrella

Aunque Mercadona suele ser una compañía con un perfil discreto en redes sociales, la cadena de supermercados acostumbra a responder a los usuarios que se dirigen a ella, siempre y cuando lo hagan de forma respetuosa. Por lo general, las dudas sobre la desaparición de determinados productos en los estantes suelen ser las más recurrentes. De hecho, esta suele ser la manera en la que los clientes descubren que un producto se ha retirado de la venta, que se ha renovado o sustituido por otro.

Precisamente esto es lo que ha ocurrido con uno de los productos más populares de la cadena: el refresco de té de limón embotellado.

"¿Me podéis confirmar si lo habéis retirado o es un caso puntual? Mis comidas y cenas sin él son muy sosas", lamentaba Ferry, un usuario de la red social Twitter, incluyendo en su mensaje una mención a Mercadona.

¡Hola! Muchas gracias por tu interés en nuestro Té al limón cero. No nos consta que se haya retirado, por lo que nos gustaría revisarlo, ¿en qué tienda no lo has encontrado y cuándo? ¡Saludos! — Mercadona (@Mercadona) June 20, 2023

La reacción de Mercadona ante este comentario fue de extrañeza, dado que la cadena no ha retirado este producto de la venta. "Muchas gracias por tu interés en nuestro Té al limón cero. No nos consta que se haya retirado, por lo que nos gustaría revisarlo, ¿en qué tienda no lo has encontrado y cuándo?", preguntó al usuario.

Nuevo formato de té

Te informamos que encontraras del refresco té de limón cero en tu tienda con una nueva presentación ???????? ¡Esperamos que te guste! pic.twitter.com/PJc3W7FWHA — Mercadona (@Mercadona) June 21, 2023

Tras horas de investigación, la cadena ha encontrado la solución. En efecto, el producto que el usuario indicó no se encuentra disponible, puesto que recientemente ha cambiado su formato de presentación. "Te informamos que encontrarás del refresco té de limón cero en tu tienda con una nueva presentación. ¡Esperamos que te guste!", indicó como respuesta, adjuntando una fotografía del nuevo formato.

Lamentablemente, Ferry no está satisfecho con el resultado del nuevo formato. "No, no me ha gustado. Lo he visto, lo he comprado y esta horroroso... Una pena..."