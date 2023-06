Just Eat abre un proceso de selección de repartidores con contrato fijo en seis ciudades

La plataforma online pionera en el reparto de comida a domicilio y en contratar riders en nuestro país, Just Eat, acaba de anunciar que amplía el radio de zonas con repartidores propios a otras seis regiones de nuestro país.

La tecnológica tiene previsto reforzar el reparto con flota propia y trabajadores con contrato laboral indefinido en las regiones de Sevilla Oeste, Dos Hermanas (Sevilla) y Cádiz, Albacete, Ourense, Logroño, Getxo (Vizcaya), Reus (Tarragona) y Tarragona.

Desde que la compañía impulsara y firmara con los sindicatos mayoritarios el primer convenio colectivo de la nueva economía digital en diciembre de 2021, más de 2.000 repartidores ya operan con Just Eat y cumplen con lo establecido en la conocida como Ley Rider.

El refuerzo de la plantilla de repartidores contratados responde al incremento del negocio de la compañía tras la puesta en marcha de nuevas secciones que diversifican la oferta de su aplicación de reparto a domicilio como el servicio de cesta de la compra para comercios tradicionales o supermercados o la reciente vertical de parafarmacia lanzada en colaboración con Luda Partners.

"Desde que se firmó el convenio colectivo de empresa con sindicatos en diciembre del 2021, el objetivo del grupo Just Eat TakeAway.com ha sido desarrollar una ambiciosa red de repartidores propios. Ofreciendo así el mejor servicio tanto a nuestros usuarios, que suman ya casi 3 millones, como a los más de 29.000 socios conectados que tenemos en nuestra plataforma. Es un orgullo ver que la red de repartidores sigue creciendo y que seguimos sumando localidades. Esto representa la firme apuesta de crecimiento de Just Eat en España para reforzar el desarrollo de nuevos verticales como cesta de la compra y parafarmacia. Todo ello con un firme cumplimiento de la Ley Rider", afirma Íñigo Barea, director general de Just Eat España.

Los interesados en optar a una de las nuevas plazas de repartidor con contrato pueden acceder proceso de selección a través de la página web de la compañía.