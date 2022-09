Los supermercados se desmarcan de Carrefour y rechazan topar los precios

Los supermercados rechazan limitar el precio de los alimentos. La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), que representa los intereses de las compañías como Mercadona, Ahorramas o Día, trasladará hoy a la ministra Yolanda Díaz su negativa a poner un tope a la alimentación pues la legislación prohíbe acuerdos entre operadores ya que restringe la ley de competencia.

Hasta el momento, Carrefour ha sido el único que se ha ofrecido a impulsar una cesta de la compra básica con 30 productos por 30 euros. No obstante, la cesta no incluirá ni carne ni pescado ni fruta. Así, desde Facua advierten que esto puede suponer un engaño a los consumidores ya que se subirá el precio de otros alimentos.

La ministra Díaz ha insistido en que esta demanda "será legal, sin vulnerar el derecho a la competencia" Además, ha alegado que "va dirigida a las grandes distribuidoras para que lancen esta cesta a costa de sus márgenes empresariales y no de los productores". También ha indicado que no es una propuesta que vaya enfocada hacia el pequeño comercio, debido a que "no tiene capacidad" para asumir el coste.

No obstante, como ya apuntó este periódico, la media de los márgenes de rentabilidad de los principales supermercados españoles no superan el 3%. Además, si se comparan los márgenes de distribución entre 2021 y 2020, se aprecia que los principales supermercados españoles han perdido rentabilidad salvo Carrefour. De este modo, la cadena gala pasó de un 3,71% en 2020 a un 4,6%.

En relación con esto, el ministro Luis Planas alegó que "en momentos como estos, los márgenes de las empresas de distribución se ajustan más que nunca porque, si no, los clientes, simplemente, cambian de acera y buscan otro establecimiento más barato".

Las críticas

La ministra Díaz cuenta con el respaldo del ministro de consumo, Alberto Garzón. Sin embargo, la iniciativa ha cosechado críticas en el seno del propio Gobierno. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, señaló el viernes que "nadie tiene en su mano, ni desde un punto de vista del sentido común ni de la ley, la posibilidad de fijar o indicar precios a la distribución" y apuntó que las bajadas en la alimentación corresponden a "decisiones empresariales autónomas".

Por su parte, desde el Ministerio de Economía que dirige la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, apuntaron que es "importante" que las compañías mantengan "márgenes" y "no contribuir con decisiones que pueden parecer que tienen algún sentido a corto plazo, pero a medio y largo plazo dañan a la empresa y, por supuesto, dañan a la economía".