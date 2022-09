Economía se planta ante Díaz por el tope de alimentos y se escuda en la competencia

Fuentes del ministerio económico que dirige vicepresidenta Nadia Calviño muestran su rechazo ante la propuesta de la titular de Trabajo Yolanda Díaz, de topar los precios de los alimentos arañando los márgenes de las empresas. Así, explican que lo importante no es ponerse de acuerdo, sino que funcione la competencia y que si alguien quiere subir los márgenes porque están subiendo los costes pueda hacerlo y la gente pueda irse a la tienda de al lado. Además, remiten a la CNMC cualquier competencia desleal en este aspecto.

Al respecto, estas mismas fuentes de Economía remarcaron la importancia de la estabilidad de los márgenes empresariales en un contexto de recuperación aún latente y la competencia entre comercios para que la inflación pueda bajar, con la vista a medio y largo plazo. Intervenir precios puede dañar las ventas de las empresas, justifican.

Ante la cuestión de intervenir o no este mercado, Economía argumenta que es una situación diferente al mercado energético y, por tanto, los instrumentos son distintos. El impacto del coste de la energía se está magnificando, de ahí la necesidad de intervenir ese mercado, según explican, remarcando que un aumento del 12%-13% supone un aumento de costes del 100%.

En el caso de los precios de alimentos es distinto porque hay una subida directa de coste-por aumentos de fertilizantes o grano-, argumentan, y se escudan en la ley de cadena alimentaria y vuelven a manifestar su deseo de libre competencia.

Cesta básica

Ante el contexto de inflación, Díaz avanzó el lunes que estaba trabajando para que exista un acuerdo con las distribuidoras y consumidores del país, de cara a determinar una cesta de productos básicos de alimentación en los que se topen los precios, como ha ocurrido con el gas. De esta forma, ha citado una horquilla de 20 0 30 productos de alimentación básicos, como pueden ser la leche, el pan, huevos o fruta.

La ministra de trabajo sostiene que la puesta en marcha de una cesta básica de alimentos sería "absolutamente legal, sin vulnerar el derecho de la competencia, porque, ha asegurado, no se regularía mediante una ley, sino que se fijaría con un pacto entre las partes".

Hoy mismo, tras reunirse con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y con el director ejecutivo de Carrefour España -cadena que va a poner en marcha una cesta básica de 30 productos por 30 euros- Díaz ha ha pedido a la gran distribución que la cesta de la compra de productos básicos con precios "congelados" o "limitados" que está demandando varíe cada semana, incluya proteínas y frescos (pescado, carne, fruta, huevos y hortalizas), productos para celiacos.

En cuanto a la duración de la oferta, la ministra de Trabajo ha instado a que esté disponible para las familias al menos hasta después de navidades.

La vicepresidenta ha insistido en que esta demanda va dirigida a las grandes distribuidoras para que lancen esta cesta "a costa de sus márgenes empresariales" y no de los productores. También ha indicado que no es una propuesta que vaya enfocada hacia el pequeño comercio, debido a que "no tiene capacidad" para asumir el coste.