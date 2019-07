Ronda de contactos in extremis para buscar un candidato a ser investido en la Comunidad de Madrid

Ronda de contactos en la Asamblea de Madrid en el último minuto. El presidente del Parlamento autonómico, Juan Trinidad, ha convocado para este martes una segunda ronda de contactos con los grupos políticos para intentar que el debate de investidura convocado para el miércoles a las 12:00 horas se celebre con un candidato a presidir la Comunidad.

Desde las 09:45 horas, la Cámara autonómica albergará las nuevas reuniones de 15 minutos de duración que abrirá Unidas Podemos y cerrará el PSOE a las 11:00 horas, siguiendo el esquema de menor a mayor representación.

Trinidad realizó la convocatoria después de que PP y Ciudadanos presentaran un acuerdo de Gobierno con 155 medidas y el reparto de los cargos, entre los que destacan la Presidencia para Isabel Díaz Ayuso y la vicepresidencia para Ignacio Aguado.

Sin embargo, el pacto no soluciona la investidura. Ambas formaciones necesitarían de los votos de Vox, que tildó de "vergonzoso" el acuerdo e insistió en mantener su postura de exigir un acuerdo a tres bandas a cambio de renunciar a los sillones, por lo que por el momento, no apoyará la candidatura de Ayuso. Santiago Abascal emplazó a Pablo Casado y a Albert Rivera a reunirse, pero este último no parece estar por la labor.

¿Debería ser Gabilondo el candidato?

El posible cambio a un pleno con candidato no ha gustado a los grupos de izquierda, que defienden que es el socialista Ángel Gabilondo quien debería intentar la investidura por contar con 64 apoyos a favor (los suyos, los de Más Madrid y los de Unidos Podemos) frente a los 56 síes que suman el PP y Ciudadanos sin el apoyo de Vox.

Según recoge Europa Press, el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, está dispuesto a acudir al Tribunal Constitucional si, en estas condiciones, se convoca una sesión de investidura con Díaz Ayuso como candidata y no con Gabilondo.

La protesta de los socialistas surgió desde que se convocó el pleno sin candidato al entender que Gabilondo cuenta con más apoyos que Ayuso y "con el respeto" de las formaciones de la derecha aunque no pueda afianza los 67 apoyos que marca la mayoría absoluta requeridos para una primera ronda.

De cara a la segunda votación, la mayoría simple quedaría condicionada en el caso del PSOE a la abstención de al menos cuatro diputados autonómicos de Ciudadanos, un escenario descartable al 100% tras el pacto Cs-PP.