Casado y Abascal siguen trabajando para revertir el no de Monasterio al Gobierno en Madrid de Ayuso

Hora y media han estado reunidos este martes en el Congreso de los Diputados los líderes del Partido Popular de Vox, Pablo Casado y Santiago Abascal, respectivamente, con el fin de desatascar el estado de las negociaciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y por tanto, que la formación verde rompa el veto que desde hace días ha manifestado hacía la candidata Isabel Díaz Ayuso.

Pese a que Albert Rivera, líder de Ciudadanos, no ha estado presente en la reunión -tal y como había solicitado Abascal ayer, a cambio de su voto a favor del Gobierno de coalición en MAdrid entre el PP y Ciudadanos-, tanto las formaciones de Casado como la de Abascal se han mostrado abiertas a continuar hablando y a no agotar las posibilidades de un acuerdo, algo que no ha expresado de ese modo Rocío Monasterio, quien sigue obstinada a su no a un Ejecutivo PP-Cs, afirmando que si el Gobierno de la región cambia de color será por culpa de Ciudadanos.

Fuentes del Partido Popular próximas a la candidata Díaz Ayuso han dado por hecho que la líder de Vox en la Asamblea de Madrid se mantendría en sus trece, con la idea de agotar lo plazos hasta el minuto final, un plazo que concluirá mañana en la sesión de investidura que se celebrará en la institución regional madrileña y que se mantiene sin candidato.

Desde el entorno de la candidata y diputada popular, se subraya que, aún así, Isabel Díaz Ayuso siempre ha confiado y apelado al acuerdo, manteniendo siempre el mismo discurso desde hace mes y medio. De hecho, sostienen, es la única político que ha sostenido "un discurso coherente". En el PP se confía en que el acuerdo llegue a lo largo de las horas.