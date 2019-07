Aguado, a Vox: "Si quieren que nos reunamos hoy mismo, no tengo inconveniente"

El portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que estarían dispuestos a reunirse este mismo martes con Vox para desencallar la formación de Gobierno en Madrid pero cree que los de Santiago Abascal "no están por la labor" porque "cada día amanecen con una ocurrencia".

En una entrevista en RNE, el líder naranja ha destacado que ayer se dio "un paso muy importante" entre Cs y el PP con la firma del acuerdo de Gobierno de coalición que incluye 155 medidas para "un antes y un después" en la Comunidad de Madrid "en materia de regeneración democrática, en sanidad, educación, políticas sociales, transporte".

Ante la última oferta de Abascal para una cumbre 'a tres', Aguado ha indicado que "ahora lo que quieren es una reunión. Les pediría que se aclaren y estoy a su disposición para presentarles el acuerdo y explicarles por que creo que es bueno para la Comunidad para seguir avanzando, para que sea "una tierra de libertades y no imposiciones. [...] Y si quieren que nos reunamos hoy mismo, no tengo inconveniente. Pero yo creo que no están por la labor. Cada día amanecen con una propuesta distinta y desde luego, gobernar la Comunidad no se puede hacer a base de ocurrencias, es algo muy serio".

"Consciente" de que no tienen la mayoría absoluta y de que Vox va a tener mucho que decir, Aguado ha indicado que hoy se reunirán todos los portavoces parlamentarios con el presidente regional para transmitirle su parecer con respecto a la investidura, recalcando que "si Vox no está por la labor de permitir este Gobierno de centro liberal en la Comunidad, lo que hará es bloquear la investidura y abocará o bien a un Gobierno de Sánchez con Errejón o bien en una segundas elecciones".

"Espero que no estén pensando en eso, porque sería una irresponsabilidad", ha aseverado el candidato naranja a la Comunidad de Madrid, quien trasladará al presidente de la Asamblea, Trinidad que ángel Gabilondo no es su candidato y que ayer firmaron un acuerdo de investidura con la candidata del PP a presidir el Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso.

"Entendemos que es suficiente para poner en marcha un Gobierno del Centro Liberal en la Comunidad de Madrid y que eche a andar esta legislatura. Vox tendrá que decir hoy que quiere hacer si bloquear esa legislatura, como hizo en Murcia aliándose con PSOE y Podemos o permitir", ha reseñado.

Sobre la afirmación de Ayuso de que el documento incluye las medidas propuestas por Vox, Aguado ha explicado que lo que se firmó es "una gran parte del de sentir", desde su punto de vista, de la mayoría de madrileños, aludiendo a las medidas que tienen que ver con la regeneración, con la eliminación de duplicidades, con la apuesta por la natalidad, con el fomento del transporte público o la reducción de las listas de espera sanitaria.

"Yo creo que eso lo compartimos la mayoría de grupos políticos, muchísimos. Y Vox que seguro que también. Se hizo pensando en una mayoría de madrileños que quieren que la Comunidad siga creciendo, siga progresando, siga consolidando derechos y no quitando. Y desde luego, Vox si consultas su programa, seguro que se incluyen muchos de los puntos del programa.