Vox agita el fantasma de Murcia y avisa de que el Gobierno de Madrid corre el mismo riesgo

El fantasma de Murcia sobrevuela Madrid. Después de que Vox rechazase encumbrar como presidente murciano al candidato del Partido Popular esta semana alegando una falta de apoyo por parte de Ciudadanos a su formación, el engorroso camino podría desenroscarse también ante la Asamblea de Madrid.

Así lo ha advertido el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, quien ha considerado que "muy probablemente" en Madrid pasará los mismo que en Murcia si Ciudadanos persiste en su negativa a firmar un acuerdo con su formación. En declaraciones a Onda Cero, ha subrayado que Vox va a hacer "siempre lo mismo, en todas partes y en todos los momentos: apoyar a aquellos gobiernos con los que hayamos llegado a un acuerdo de gobierno y no a los que no".

Si la situación no cambia de aquí hasta el pleno de investidura del día 10, "muy probablemente" Vox votará en contra de Díaz Ayuso

Si la situación no cambia de aquí hasta el pleno de investidura convocado el día 10 en la Asamblea de Madrid, ha aclarado, "muy probablemente" Vox votará en contra de la candidata popular Isabel Díaz Ayuso, tras no alcanzar un acuerdo programático con PP y Ciudadanos. Y eso, ha defendido, no implica que Vox permita gobernar a la izquierda en contra de lo defendido durante la campaña electoral. En este sentido, ha subrayado que la exigencia de un pacto programático con PP y Cs es precisamente para tener un compromiso por escrito y públicamente de que las políticas que se van a implementar no son "políticas progres".

"Necesitamos que sea muy visible el compromiso porque si no, hacen lo de siempre, que es irse con los votos de la derecha a hacer prácticas de izquierda", ha defendido. También ha rechazado la advertencia de repetición de elecciones y ha subrayado que Vox continúa con la mano tendida para llegar a acuerdos, tanto en Madrid como en Murcia, algo que "es muy fácil y solo hace falta desearlo". "No tiene ninguna complicación", ha apostillado.

Escenario 'a la murciana'

En cuanto a los votos en contra de Vox que impidieron la investidura de Fernando López Miras (PP) en la Región de Murcia, Espinosa de los Monteros ha negado que desde su formación se dijera al PP minutos antes de la votación que su formación se abstendría. "Nadie les garantizó un voto que luego no se dio", ha subrayado el portavoz en el Congreso de Vox, que ha encuadrado esas declaraciones de López Miras y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, dentro de "las historias que montan los que han vendido pactos que no pueden cumplir".

En esta línea, ha asegurado que había un documento con un 95 por ciento de acuerdo cuando la dirección nacional de Ciudadanos decidió "boicotear" la negociación y no fue por la referencia del diputado de Cs Juan Carlos Girauta a tomarse un café sino cuando el 'número dos' de la formación naranja, Juan Manuel Villegas, salió en sede parlamentaria "con una instrucción tan clara y evidente" para que no se firmara el acuerdo.

Sobre este punto, Espinosa de los Monteros, que ha admitido que habló "brevemente" con Villegas durante el jueves, ha negado que el líder de Vox, Santiago Abascal, hubiera garantizado la abstención del partido. "El problema de los que extienden cheques sin fondo es que se les acaba pillando", ha subrayado el portavoz parlamentario, que ha lamentado además que el documento que se les presentó por la tarde "no tenía nada que ver con el de la mañana" y ello no aceptan "documentos de último minuto".

También ha negado que él desobedeciera a Abascal en esa orden de abstenerse y ha recalcado que quien manda en el partido es el Comité Ejecutivo al frente de el que está Abascal y del que él ni siquiera forma parte. Además, si el fundador del partido da una orden, ha indicado, él lo asumirá "con la mayor disciplina" pero se ha mostrado convencido de que, si lo propone, "es porque se dan las condiciones".