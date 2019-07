Vox impide la investidura del candidato del PP en Murcia en la primera votación

El candidato del PP para presidir la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras, no ha conseguido la mayoría absoluta para ser investido presidente regional en primera votación, obteniendo solo 21 votos a favor y 23 en contra. Los votos en contra de Vox, PSOE y del Grupo Mixto, representado por dos diputados de Podemos, han tumbado su investidura como presidente.

El candidato 'popular' solo ha obtenido los apoyos de su grupo, 15 diputados, en este caso, debido a la ausencia de Sonia Ruiz, que se encontraba en una competición, y los de los seis diputados de Ciudadanos, en virtud del acuerdo de gobernabilidad alcanzado con dicha formación política.

López Miras tendrá una segunda oportunidad para ser investido presidente el jueves a las 19:30 horas , cuando se repetirá la votación. En esta ocasión, para ser investido como presidente necesitará mayoría simple, esto es, más 'síes' que 'noes', con lo que de obtener finalmente la abstención de Vox, el diputado del PP podría repetir como presidente de la Comunidad.

Vox culpa a Ciudadanos

El portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Juan José Liarte, ha lamentado en su turno de réplica a López Miras que no vaya a salir finalmente por "intereses partidistas" de Ciudadanos. Liarte ha desvelado que, en esta sesión, no se va a elegir presidente y ha señalado "exclusivamente" a Ciudadanos por "anteponer sus intereses partidistas a los intereses de la Región".

En este sentido, ha explicado que en el discurso de López Miras evidencia "voluntad de diálogo, de encontrar puntos de encuentro" y en el que "los que los votantes de Vox también se pueden ver reflejados", pero ha criticado "la ciega e irracional negativa de Ciudadanos a negociar" con ellos y les ha advertido que los necesitan para que salga adelante el pacto de PP y Ciudadanos.

Por su parte, la portavoz de Cs, Isabel Franco, ha remarcado que tiene un proyecto "regenerador" y un pacto con el PP. "Ni antes ni nunca hemos tenido ningún otro pacto, aunque haya otros que se empeñen en decir que sí existe, como el monstruo del lago Ness", ha asegurado la portavoz de la formación naranja.

López Miras, entre 'dos aguas'

En previsión de lo finalmente ocurrido, López Miras ha hecho un llamamiento desesperado a Ciudadanos y Vox en su turno de contrarréplica a que no se "atrincheren" en sus posturas y permitan su investidura.

López Miras ha recordado que el acuerdo entre las tres formaciones políticas "no es un punto de llegada, sino un punto de partida", por lo que no son acuerdos en los que encajan todos.

Ha considerado que "no es momento de política de bajo vuelo, de corto plazo, de inmovilismo y de frentismo", ni de "imponer el programa propio y de repudiar el del adversario por el simple hecho de no ser el propio", ha rechazado. "Es momento de pensar en la Región de Murcia por encima de cualquier otra cosa", ha recalcado.

López Miras ha dejado claro que "no hay tercera alternativa: o nos unimos las fuerzas liberales y reformistas o la Región de Murcia será dirigida por la izquierda" y ha advertido que si se atrincheran en sus posturas, "acabaremos dejando expedito el paso a quienes vienen a subir impuestos, a quienes no defienden el Tajo-Segura, a quienes no dan la batalla por la Región de Murcia, a quienes se encuentran al dictado de Pedro Sánchez y se pliegan a sus acuerdos con quienes quieren destruir España".