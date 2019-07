El PP contraataca a Abascal por Murcia: "La única esperanza que tiene la izquierda hoy se llama Vox"

El voto en contra de Vox al PP en Murcia duele. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha advertido este miércoles a la formación de Santiago Abascal que "no se entiende" que voten con PSOE y Podemos para "tumbar" la investidura del candidato del PP a la Presidencia del Gobierno regional, Fernando López Miras. En su intento de acercar posturas para lograr un acuerdo, el 'popular' se ha desplazado hoy mismo a Murcia para acercar posiciones.

"Si Ciudadanos no quiere sentarse con Vox, yo sí quiero sentarme con Vox. Soy el responsable del PP y estoy a disposición de todo aquel que quiera mejorar mi región y mi país, Y me sentaré las veces que haga falta y firmaré aquello que dentro de mis principios, valores e ideales sea coherente con la idea que tengo de España", ha manifestado en una entrevista en Telecinco.

Después de que Vox haya asegurado que no van de "farol" y que ha rechazado la investidura de López Miras por los "engaños y desprecios" de PP y Cs, García Egea ha recalcado que "la única esperanza que tiene la izquierda hoy se llama Vox", puesto que el partido de Santiago Abascal ha votado "con Podemos y PSOE en contra de un Gobierno de PP y Ciudadanos" en la región de Murcia.

En este sentido, García Egea ha subrayado que él no va a "cejar hasta mañana por la tarde" con el fin de que "todos los intereses se aúnen", siendo "todos" conscientes de que tienen que "ceder" y que eso es negociar. A su entender, "nadie entiende" en Murcia que no haya un gobierno de centro-derecha y "nadie lo entiende" en Madrid.

"Por eso, vamos a intentar de nuevo de aquí a mañana aunar esfuerzos porque el hecho de que Cs no quiera sentarse con Vox no puede poner en peligro las expectativas y el crecimiento de la región de Murcia. No se entiende que Vox vote en el mismo bloque que Podemos y el PSOE, y en contra de un Gobierno de baja impuestos y aumenta la libertad de las personas de ese territorio", ha manifestado, para reiterar que se sentará con Vox porque hay partes de su programa "que pueden hablarse".

El secretario general del PP ha señalado que Podemos, que tiene "solo dos diputados" y es un partido al que "más han dado la espalda los ciudadanos" en esta región y en "muchos ayuntamientos" con unos resultados "bastante malos", está "tentando a Vox" en un "intento de darle la vuelta a la situación" en la región de Murcia.

En este punto, ha afirmado que "personas ligadas a la izquierda radical" en Murcia están haciendo una campaña en Twitter "para intentar que Vox no se abstenga sino que vote en contra apelando a un supuesto orgullo de pertenecer a Vox, cuando son personas abiertamente de izquierdas las que controlan esos perfiles".

De la misma manera, García Egea ha asegurado que su partido trabajará para lograr un acuerdo en Madrid, cuya sesión de investidura se ha convocado para el 10 de julio aunque sin un candidato. Como en el caso de Murcia, ha dicho que los votantes de centro-derecha no "entenderían" que no lograran un acuerdo para un Gobierno en la Comunidad de Madrid. "Todos tenemos que se conscientes del resultado que hemos obtenido en las elecciones", ha avisado.