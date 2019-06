Igea propone que Ciudadanos se abstenga con el PSOE para "desenmascarar" a Sánchez

El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León de Ciudadanos, Francisco Igea, ha defendido que se haga una oferta programática al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y éste la acepta podrían barajar la abstención. Igea cree que sin esa oferta no se puede "desenmascarar" al socialista y reitera que "pactar no es traicionar".

"Proponemos hacer a Pedro Sánchez una oferta pública que los españoles entiendan", ha defendido, tras lo que ha compartido el análisis realizado por Toni Roldán a pesar de asegurar que no abandonará el partido porque considera que es el "instrumento más eficaz" para "hacer política" en España.

En una comparecencia donde ha reconocido que existe una "crisis" en Ciudadanos tras la dimisión de Roldán y otros dos dirigentes de la formación naranja ha reiterado que "pactar no es traicionar" y "hablar no es rendirse", al tiempo que ha lamentado que actualmente el mensaje político se centre en "la derrota y la humillación" y no en "convencer".

De este modo, ha rechazado hacer política desde la "trinchera" y ha insistido en su defensa de hacer a Sánchez una oferta programática desde Ciudadanos con medidas de igualdad cuya respuesta condicione el voto de la formación naranja en su investidura que podría ser una abstención. No obstante ha sido claro para asegurar que no se podrá "tolerar" un "pacto" con Bildu en Navarra.

"No se trata de cambiar o no de opinión sobre Pedro Sánchez, sino de defender la igualdad de la nación, la igualdad de derechos, de regeneración y de lucha contra el nacionalismo", ha explicado, al tiempo que ha considerado "irresponsable" que se ponga "toda la carga" sobre Ciudadanos y "ninguna" en el PSOE.

De este modo, el líder de Ciudadanos en Castilla y León ha asegurado que "comparte" el análisis realizado este lunes por Toni Roldán, que ha dejado el partido por los pactos con Vox y ha abogado por llegar a acuerdos con Pedro Sánchez para construir "un gobierno estable".

Igea ha lamentado que a veces la "instalación de la vanidad" evite el diálogo. Así, ha recordado que España vive una "encrucijada" en la que el PSOE esta abocado a formar un nuevo gobierno y consolidar una mayoría en el Congreso apoyado por el nacionalismo o por "otras opciones".

Así, ha desgranado que las consecuencias de que se avance en un pacto con los nacionalistas supondría "condicionar" el Presupuesto General del Estado, "asumir" el discurso de las balanzas fiscales, una financiación autonómica "distinta y desigual" e "impediría" una EBAU única. "Nacionalismo no es sólo un discurso tóxico sino que es perjudicial para los intereses de Castilla y León", ha aseverado Igea, al tiempo que ha reclamado la "igualdad" para el país.

Censura a Vox

En este punto, el líder de Ciudadanos en Castilla y León se ha referido a Vox y ha asegurado que "no hay diferencias entre quienes pasean con antorchas y quienes hacen de 'El novio de la muerte' su himno". "Es el mismo lenguaje y el mismo peligro", ha censurado, tras lo que ha tildado de "disparate" la rúbrica de pacto entre la formación naranja y Vox en Palencia porque "incumple lo acordado".

Tras este análisis ha respondido al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, con sus palabras sobre las dimisiones de Roldán, Manuel Valls y Javier Nart para asegurar que en política "sobran" Ábalos "incapaces de la autocrítica". "¿Hay alguien en el PSOE que haya levantado la mano y haya dicho que no se puede pactar con quienes tienen la exclusión por discurso?", ha preguntado.

Por último, Igea ha reiterado que él no abandonará su partido porque considerado que Ciudadanos es el "instrumento" más "eficaz" para hacer política en este país. "No abandono por días como el de ayer donde se demostró que la crítica es posible, Ciudadanos es un partido de valientes que no hay que abandonar porque si no se hará más pequeño", ha manifestado y ha considerado que a veces las crisis, "como la adolescencia" son necesarias.