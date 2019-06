Los letrados del Congreso abogan por dejar la mayoría absoluta en 176 escaños pese a la suspensión de los presos del procés

Los letrados del Congreso abogan por mantener la mayoría absoluta de la Cámara en sus actuales términos al considerar que los cuatro diputados que están suspendidos por hallarse en situación de prisión preventiva no han perdido su condición parlamentaria y, por tanto, deben ser tenidos en cuenta en el cómputo global de 350 miembros de la Cámara.

La Mesa del Congreso ha recibido a última hora de este martes el informe que encargó a los servicios jurídicos de la institución sobre la necesidad de rebajar o no la mayoría absoluta del Pleno tras la suspensión de los cuatro diputados que están en prisión preventiva y siendo juzgados por el procés: Oriol Junqueras, de ERC, y Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, de Junts per Catalunya.

Su conclusión es que no debería moverse la mayoría absoluta de los 176 escaños actuales porque la suspensión de los cuatro diputados se refiere a sus derechos y deberes, pero "no puede afectar al cómputo legal del número de miembros de la Cámara, ya que se les priva del ejercicio, pero no de la titularidad del cargo".

De cara a la investidura de Pedro Sánchez, esta circunstancia provoca que la mayoría más favorable que el candidato socialista podía tener tras las suspensiones no pueda ser ser aprovechada por éste en la primera votación (mayoría absoluta), como se esperaba, y tenga que esperar a la segunda, 48 horas después, que requiere mayoría simple (más síes que noes)