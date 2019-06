Los diputados presos suspendidos no cobrarán ni un día de sueldo del Congreso

La Mesa del Congreso ha acordado este miércoles que ninguno de los diputados cobre ni un día de sueldo de la institución, siguiendo la línea del informe jurídico de los letrados que apuntaba a esta opción en el estudio de los efectos de la suspensión de los cuatro diputados que están en prisión preventiva por el procés.

Los diputados elegidos en las elecciones del pasado 28 de abril generan derecho a cobrar su asignación constitucional desde el día de las elecciones aunque no formalicen su condición de parlamentarios hasta el día de la constitución de la Cámara.

Por ello, en principio tanto Oriol Junqueras, de ERC, como Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, de Junts per Catalunya, tenían derecho a percibir esta retribución siempre que, como el resto de electos, no estuvieran percibiendo a la vez otro sueldo público.

Vox presentó un escrito ante la Mesa del Congreso solicitando formalmente que ninguno de ellos recibiera ni un euro de la institución, una petición que también defendían en Ciudadanos y el PP en el órgano de gobierno de la Cámara y que finalmente ha sido atendida.

Según el informe jurídico, la Mesa fue la que acordó en su día que los diputados electos pudieran cobrar desde el día de las elecciones y, por tanto, también tiene la facultad ahora de decidir que los cuatro afectados por la suspensión no perciban esa retribución. "La Mesa podría no autorizar el abono de las percepciones económicas que habrían correspondido a los citados diputados, teniendo en cuenta que al haberse declarado automáticamente suspendidos en sus derechos tan pronto como perfeccionaron su condición, y mientras esta suspensión se mantenga, aquellos no han llegado a desplegar sus efectos", reza el informe de los letrados.

En su reunión del pasado 30 de mayo, la Mesa autorizó la tramitación de las nóminas de ese mes -en las que se incluye también la parte proporcional de los días que mediaron entre el 28 y 30 de abril- de todos los diputados salvo de los cuatro suspendidos, a la espera de conocer el informe jurídico.

Y, en aplicación del mismo, este miércoles ha acordado que no cobren ni un euro del Congreso y que, mientras sigan suspendidos, se les dé de baja en la cobertura de protección social con cargo al Presupuesto de la Cámara, así como en la póliza de accidentes concertada por las Cortes Generales.

Sólo habrían tenido derecho a percibirla desde el 17 de mayo, porque hasta esa fecha eran miembros del Parlament

Según ha explicado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la Mesa ha adoptado estas decisiones en su reunión de este miércoles desoyendo la petición de los representantes de Unidas Podemos, que pedían más tiempo para estudiar el informe de los letrados sobre los efectos de la suspensión de los cuatro diputados presos.

Además, Batet ha puesto de relieve que, aún en el caso de que se hubiera permitido a los diputados suspendidos cobrar su asignación constitucional hasta el momento de la suspensión, sólo habrían tenido derecho a percibirla desde el 17 de mayo, porque hasta esa fecha eran miembros del Parlament.

Tanto el PP, a través de la vicepresidenta tercera del Congreso, Ana Pastor, como Ciudadanos han mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado por la Mesa. "Hubiera sido un escándalo que quienes han intentado destruir el sistema democrático, hubieran recibido un euro de todos los españoles", ha resumido el vicepresidente cuarto, el 'naranja' Nacho Prendes.