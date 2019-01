Ramón Espinar dimite de todos sus cargos en Podemos, otra chispa al fuego encendido por Errejón

El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid y portavoz de Unidos Podemos en el Senado, Ramón Espinar, ha dimitido de todos sus cargos en el partido, según ha anunciado él mismo en su cuenta de Twitter. Se trata del último revés a Podemos desde que Íñigo Errejón anunciara su plan en Madrid que desbarajustó el rumbo predeterminado por la dirección del partido.

Según ha explicado en la carta hecha pública este viernes, "en la situación actual no se dan las condiciones para llevar el proyecto de Podemos en Madrid hacia donde creo que debe dirigirse".

Espinar deja el cargo de secretario general, el escaño en la Asamblea de Madrid y la portavocía en el Senado pero mantiene la militancia, "a disposición de todos los compañeros y compañeras que me han enseñado en estos años tantas cosas".

Acabo de presentar mi dimisión en los órganos de Podemos.



Muchas gracias por todo. pic.twitter.com/nrWmuzHbhj — Ramón Espinar (@RamonEspinar) 25 de enero de 2019

Errejón asestó un golpe casi mortal

La dimisión ocurre después de la crisis abierta en Podemos tras anunciar Íñigo Errejón que se presentaría a la Comunidad de Madrid junto a la plataforma de Manuela Carmena, Más Madrid.

Esta decisión abrió un cisma en Podemos, que acabó con el propio Errejón entregando el acta de diputado al no encontrar entendimiento en su intercolutor -no veía incompatible presentarse con Carmena como candidato de Podemos-, y con Podemos optando por no presentar candidato en solitario a la Alcaldía tras rechazar ir junto a la actual alcaldesa. El partido sí presentará un candidato para la Comunidad de Madrid.

Los tentáculos de esta crisis son largos y plantean un panorama complejo de cara a las elecciones de mayo. Esta noticia destartala el intento de "pasar página" tras el terremoto Errejón pero no solo pone en un brete a Podemos, el PSOE teme a Más Madrid Comunidad por su potencial para barrer votos que en un principio irían al socialista Ángel Gabilondo.