Podemos renuncia definitivamente a entrar en la lista de Carmena y a presentarse en solitario a la Alcaldía de Madrid

Podemos Madrid ha renunciado definitivamente a estar en las elecciones municipales de mayo en la capital. Los del ex JEMAD Julio Rodríguez han decidido finalmente ni integrarse en la lista de Más Madrid de Manuela Carmena ni presentarse por su cuenta.

Según informan varios medios, esta resolución es fruto del deseo de no perjudicar a la candidatura de Carmena y de la imposibilidad de alcanzar un pacto tras dinamitarse la negociación abierta tras conocerse la alianza de Íñigo Errejón con Más Madrid en la Comunidad.

El propio líder nacional de Podemos, Pablo Iglesias, ya adelantó esta línea a seguir el pasado jueves, cuando reaccionó a la decisión de Errejón:"El nuevo proyecto de Manuela se parece muy poco al de Ahora Madrid de hace cuatro años, pero si ese proyecto y las exigencias de Manuela de decidir su lista del primer al último nombre son la condición de posibilidad para que los corruptos y los reaccionarios no vuelvan a gobernar Madrid, estamos dispuestos a hacernos a un lado y a no presentarnos a las elecciones municipales en Madrid".

La propia Carmena ha admitido este miércoles que "en principio" no ha pensado en el secretario general de Podemos Madrid, Julio Rodríguez, para meterle en la lista de Más Madrid. "En principio no he pensado en él", ha dicho Carmena, en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, donde ha reconocido que "quizá" no lo ha hecho porque tiene una "excesiva vinculación en unas elecciones que se han producido en una estructura política", en referencia a Podemos.

En este sentido, ha indicado que si ella tiene que dirigir un equipo, "dirige la orquesta", y, por lo tanto, tiene las competencias para decidir quién quiere que la acompañe. "No voy a aceptar a alguien impuesto, no tiene sentido", ha añadido.

Las posibilidades de Podemos de confluir con Carmena ya venían tocadas tras diversos choques estos meses, que acabaron con la suspensión cautelar de militancia de concejales de Podemos que se querían supeditar a la alcaldesa y no a su partido, entre ellos la portavoz Rita Maestre.