Casado usará su mayoría y tumbará la senda fiscal de Sánchez

Como era previsible, el Partido Popular de Pablo Casado, la formación con mayoría de representantes en el Senado, tumbará hoy la senda del déficit del Gobierno de Sánchez, aprobada la semana pasada en el Congreso, gracias a los votos del Grupo Socialista, Unidos Podemos, Compromìs, PNV, ERC y PDeCat.

La decisión de los populares de no dar luz verde a una senda del 1,8% para 2019, y no del 1,3 como ya tenía aprobado el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, fuerza al equipo de Sánchez a volver a cambiar sus Presupuestos Generales y adaptarlos a los objetivos de déficit del PP, que preveían menos capacidad de gasto, una condición que el nuevo Gobierno no quiere acatar, en defensa de una mejora de las partidas sociales, lo que en este capítulo eleva el gasto en 6.000 millones de euros más.

Según fuentes el Ministerio de Hacienda, días antes de la segunda presentación de los objetivos de gasto rechazados por el Parlamento en el mes de julio, la situación no era otra que pasar un trámite del que no creían salir airosos, y a continuación, ya en el mes de enero, remitir el anteproyecto de Presupuestos Generales al Congreso, esta vez con la senda fiscal del 0,3%.

Pero el inesperado apoyo a última hora de los nacionalistas catalanes -apenas unas horas antes de que el Gobierno se reuniera en Barcelona para celebrar un Consejo de Ministros, y de que el presidente se viera un día antes con Torra, el vicepresidente del Govern y su portavoz, Pere Aragonès y Elsa Artadi, respectivamente- cambió la agenda, cosechando un triunfo político de corto alcance, pues esta victoria no se ha podido revalidar en el Senado, dada la mayoría absoluta de la que gozan los populares.

Contrarios a que el Senado tuviera la capacidad de decidir la suerte de los objetivos de déficit, y cierta medida de los Presupuestos Generales, el Grupo Socialista, con la ayuda de Unidos Podemos, planteó la reforma de la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria, mediante enmienda presentada a una ley orgánica alusiva al Consejo de General del Poder Judicial.

Entonces, el movimiento de socialistas y morados recibió un freno en seco en la Mesa del Congreso de los Diputados, al entender que una reforma de ese calado no se podía gestionar con carácter urgente y a través de una ley que no guardaba relación intelectual alguna con la política fiscal del país.

De ese modo, la reforma perseguida por Pedro Sánchez y sus socios volvía a la casilla de salida con el trámite ordinario, lo que obstaculiza que, a día de hoy, el presidente consiga elaborar unos Presupuestos con unos objetivos de déficit con cinco décimas más que la aprobada y presentada por Rajoy ante la Comisión Europea.

La aprobación de los objetivos es la antesala de la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que el Ejecutivo prevé aprobar en Consejo de Ministros y remitir al Congreso el próximo mes de enero. De momento, al menos según las últimas declaraciones de los independentistas catalanes, no suma los votos suficientes para aprobarlos.