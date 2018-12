El PP da el primer paso para reprobar a Tezanos por sus encuestas fallidas al frente del CIS

El PP dará este miércoles el primer paso para promover en el Congreso la reprobación o destitución del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, cuyas encuestas consideran faltas de credibilidad como se ha comprobado en las últimas elecciones andaluzas.

Tras conocerse la última encuesta nacional del CIS, que vuelve a situar al PSOE en primer lugar, con una intención de voto del 31,2% y una ventaja de 12,1 puntos sobre el PP, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Dolors Montserrat ya dijo que las encuestas del CIS ya no se las cree ni el propio Tezanos, a quien acusó de continuar con "la maquinaria propagandística" a favor del PSOE "malmetiendo" contra una institución que ha sido tan importante en los últimos 40 años, como es el CIS.

Pero el PP dio un paso más y decidió interpelar al Gobierno sobre los trabajos del actual CIS, que en su opinión "incumplen los principios de imparcialidad, objetividad y neutralidad". A su juicio, desde la llegada de José Félix Tezanos, que era responsable de Estudios y Programas en la Ejecutiva Federal del PSOE, el CIS "ha caído en una absoluta pérdida de credibilidad y adolece de patente falta de rigor científico".

"La repercusión negativa que esta manipulación estadística provoca sobre las instituciones del Estado y, además, sobre el campo de las ciencias sociales, la sociología y la politología, es inaceptable en una democracia de calidad como la española", subrayan el escrito del PP.

El PP reconoce que no se puede exigir al CIS que anticipe resultados sin fallo, pero subraya que sus estudios no deben depender del gobierno de turno y "no deben estar inclinados a beneficiar unas opciones políticas sobre otras, pues no puede ser un actor político o un mecanismo de propaganda electoral".

Esta interpelación, que será respondida por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dará lugar a la votación de una moción la próxima semana, en el último Pleno del Congreso del año, y ahí es previsible que el PP proponga la reprobación de Tezanos o su destitución.

Moncloa mantedrá a Tezanos en el CIS pese a fallar con el sondeo de las elecciones andaluzas

La propia Carmen Calvo aseguró este martes en el Senado que el Gobierno no cesará a Tezanos a pesar de que su sondeo sobre las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre se quedó lejos del resultado que finalmente arrojaron las urnas.

Calvo se refirió a esta cuestión en el Pleno de la Cámara Alta, donde el senador del PP Sebastián Pérez preguntó si el Ejecutivo va a cesar a Tezanos tras el "fiasco" de Andalucía, en referencia a que el sondeo del instituto público diera al PSOE muchos más escaños de los que sacó y no vaticinara que podría haber una mayoría alternativa que arrebatar a la Presidencia a Susana Díaz.

Pérez aseguró que Tezanos ha convertido el CIS en "una institución absolutamente desprestigiada" al estar dando a conocer encuestas electorales que no tienen credibilidad, algo que este senador dijo que se ha visto comprobado con las elecciones andaluzas.

Este parlamentario también se refirió a que la vicepresidenta parece que "no ha digerido muy bien" el resultado de las andaluzas, frente a lo cual dijo que muchos ciudadanos de esta comunidad están "muy satisfechos" de que exista la posibilidad de que el PSOE deje el poder tras 36 años al frente de la Junta.