¿Qué es el Consell de la República? Puigdemont y Torra presentan el nuevo órgano independentista

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el expresidente Carles Puigdemont acordaron el pasado 22 de octubre que este martes se inaugure en la sede de la Generalitat el Consell de la Republica. Aquí se resumen las claves del nuevo órgano independentista que será presentado a partir de las 19:00 horas:

¿Qué es el Consell de la República?

Se trata de una entidad privada que actúa como 'Govern en el exilio', en palabras de los independentistas, y que pretende fijar directrices políticas que ha de seguir el Ejecutivo autonómico catalán de facto. Este órgano impulsará que la acción de Gobierno se pivote desde Waterloo, donde está instalado Carles Puigdemont, y no tanto desde el Palau. De hecho, la sede será la residencia de Puigdemont en la ciudad belga, la conocida ya como Casa de la República.

Su paraguas será la propia Generalitat, si bien no han trascendido aspectos clave como la financiación, que podría poner en apuros al actual Ejecutivo catalán. Desde el Govern sólo se ha dicho crípticamente que no consta ningún órgano adscrito a la Generalitat con ese nombre.

¿Cuáles serán sus funciones?

Los independentistas atribuyen a este Consell la función esencial de "implementar y desarrollar las estructuras de la República catalana", si bien su principal cometido real será ahondar en la internacionalización de la causa del procés. Actuará a modo de plataforma para seguir vendiendo en países de todo el mundo el relato soberanista. En todo caso, pese a esta función propagandística, el independentismo quiere que el órgano actúe como muro de contención si hay otro artículo 155. El órgano no tendría capacidad ejecutiva, pero permitiría al soberanismo mantener una cabeza visible y un 'Govern' reconocible' e 'intocable'.

¿Por qué se lanza ahora?

La idea de un 'Govern en el exilio' que insistiese en la República catalana supuestamente declarada en la DUI del Parlament el pasado 27 de octubre existe prácticamente desde que Puigdemont aterrizara en Bélgica. La presencia del expresident allí junto a varios exconsellers hizo que desde un primer momento se valorara constituir este Consell. Sin embargo, el acuerdo expreso sobre constituir este órgano se materializó en la alianza firmada por JxCat y ERC tras el 21D.

No obstante, la puesta en marcha de este Consell se ha visto durante meses postergada por los casi cotidianos desacuerdos entre JxCat y ERC, por la necesidad real de contar con un Ejecutivo operativo en Cataluña y por acontecimientos como la detención de Puigdemont en Alemania el pasado mes de marzo.

¿Qué pasa con las duplicidades?

El hecho de que en los últimos meses y pese a los contratiempos sufridos el Govern de Torra haya cogido vuelo complica ahora la implatanción de esta estructura, que en muchas de sus funciones chocará con las líneas maestras emprendidas desde el Palau, como la negociación con ministros de Pedro Sánchez.

Un caso claro de esto será la Acción Exterior. La función que ya ostenta el conseller Ernest Maragall, de ERC, de promocionar el procés fuera de España sería también el principal cometido del susodicho Consell. Aunque Maragall en breve dejará la cartera para ser candidato a la Alcaldía de Barcelona, se espera que otro dirigente de ERC lo sustituye y continúe con una labor que, en cierto modo, se solaparía con la de Waterloo.

¿Cómo será su estructura?

Por el momento se desconoce la composición de este ente más allá de que será, evidentemente, presidido por Puigdemont y de que su 'coordinador' será el exconseller Toni Comín, también huido en Bélgica. En el acuerdo inicial entre JxCat y ERC se fijaba que estaría formado por tres consellers de JxCat, tres de ERC y uno de la CUP; si bien los antisistema se han desmarcado de este proyecto y es más que probable que esta distribución no sea así. Este reparto, en cualquier caso, no está confirmado y desde el independentismo prefieren esperar a su presentación hoy para detallarlo.

¿Con qué apoyos cuenta?

El máximo impulsor es, notoriamente, el entorno de Puigdemont: llámese JxCat, llámese La Crida o llámese Torra. Desde ERC también se han avenido a su constitución, aunque con un perfil bajo. En la rueda de prensa en Waterloo en la que se anunció su lanzamiento ERC sólo envió a cargos secundarios, no estando ningún conseller 'republicano' en la cita. Además, este Consell nace 'cojo', ya que una de las patas del soberanismo, la CUP, le ha negado su apoyo en todo momento al considerarlo un órgano "meramente simbólico" constituido en un "marco autonomista".

¿Qué consecuencias jurídicas puede haber?

Por el momento se desconoce el alcance de este Consell. Desde el Gobierno de Pedro Sánchez se ha querido quitar hierro al asunto y la consigna en el PSOE es dejarlo correr siempre que se quede en algo simbólico y el Consell no se constituya en entidad jurídica. Será en este extremo, siempre que se contravenga la Constitución y el Estatuto de Autonomía, cuando el Ejecutivo emprenda acciones legales. PP y Ciudadanos ya presionan al Gobierno para que actúe sin más demora.

Habrá que fijarse en aspectos como la citada financiación del órgano, si bien desde el Govern se ha insistido en que no habrá una adscripción oficial a la Generalitat y, por tanto, no debería haber trasvase de fondos para la iniciativa.

¿Hay precedentes?

Casi paralelamente al impulso de este Consell de la República, Torra está moviendo el 'Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent', el foro donde se prevé impulsar un "debate" constituyente en Cataluña. Será presidido por Lluís Llach, que no percibirá retribución por ostentar ese cargo y que ha remarcado que este foro no busca tanto un proceso constituyente como promover una amplia discusión sobre el mismo.