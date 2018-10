ERC desafía a JxCat con candidaturas por separado

ERC dio ayer un paso adelante para marcar distancias con Carles Puigdemont frente a la insistencia del expresidente catalán de presentar listas independentistas unitarias a las elecciones europeas y municipales de 2019. Los republicanos oficializaron la candidatura de Oriol Junqueras para liderar la lista de ERC en los comicios europeos y su portavoz en el Parlament, Sergi Sa-brià, dio un portazo a los planes neoconvergentes de candidaturas conjuntas: "Lo hemos probado de todas las formas posibles y lo que recoge más votos son listas separadas".

Así de contundente se expresó después de un intento de acercamiento horas antes por parte de la portavoz del Govern, Elsa Artadi, abogando por formar una única candidatura del independentismo en las europeas, abriendo la puerta a que Junqueras la liderase.

Sabrià también dejó claro que su partido no contempla modificar los estatutos para facilitar la doble militancia, según Ep, lo que hubiera permitido que afiliados suyos pudieran militar en ERC y simultáneamente en otras organizaciones políticas, como la Crida Nacional per la República impulsada por Puigdemont, a quien los republicanos si-guen reprochando que se fugase a Bruselas hace un año, sin informar convenientemente a sus socios de gobierno.

Ahora, Junqueras y Puigdemontcompetirán en su afán de llamar la atención internacional hacia las aspiraciones del independentismo catalán, pero no hay indicios de que cambie la postura neutral actual. El portavoz y director de Comunicación del Parlamento Europeo, Jaume Duch, que participó ayer en una conferencia en Barcelona, auguró que la Unión Europea no mediará en la situación política catalana: "Si esto hubiera tenido que pasar, ya habría pasado, y si no ha pasado probablemente ya no pasará".

Mientras tanto, Junqueras y Puigdemont no son los únicos que se distancian en la política catalana. La hasta ahora portavoz parlamentaria de Catalunya en Comú Podem en el Parlament, Elisenda Alamany, renunció ayer al cargo, después de haber presentado la plataforma crítica interna Sobiranistes. También en el PSC se está fraguando una nueva corriente catalanista, frente a lo que el partido defiende su espacio "no independentista".