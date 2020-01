El Parlament ignora a la JEC y Torra amaga con acciones penales

Estela López Barcelona

La retirada del escaño de diputado al presidente catalán, Quim Torra, ordenada por la Junta Electoral Central (JEC) y avalada por el Tribunal Supremo el jueves, fue este viernes ignorada por la cúpula del Parlament, cuyo presidente, Roger Torrent (ERC), tampoco ha encargado un nuevo informe a los letrados de la Cámara catalana tras la ratificación de la inhabilitación -de momento provisional- de Torra por parte del Supremo.

El último informe de los letrados, de la semana pasada, concluye que la JEC no es competente para retirarle el escaño a Torra y que el Estatut y la Ley de Presidencia de la Generalitat establecen como causa de cese en el cargo del presidente de la Generalitat la condena penal firme que comporte la inhabilitación, algo que todavía no ha ocurrido, ya que el Tribunal Supremo todavía no ha dictado dicha sentencia.

Asimismo, advirtieron de que hay "elementos suficientes a partir de una interpretación sistemática de las normas que regulan la institución de la Presidencia, como de naturaleza lógica y gramatical", para considerar que el eventual cese en el cargo de diputado por causa de incompatibilidad no afectaría a su continuidad en el cargo de presidente.

Torra también se escuda en su ratificación como diputado y presidente catalán aprobada a principios de mes por el Parlament tras la orden de inhabilitación de la JEC, y este viernes emitió un comunicado en el que reprocha que "las presiones a las que se pretende someter el presidente del Parlament y otros miembros de la Cámara que defienden la soberanía del Parlament está llegando a límites insostenibles e incompatibles con el ordenamiento jurídico en general y, específicamente, con el Código Penal".

El presidente de la Generalitat consideró que la JEC puede incurrir en un delito de coacciones, y afirmó que no va a "renunciar a ejercer las acciones legales pertinentes, también de carácter penal" contra la JEC, a la que calificó de incompetente para inhabilitarle, de forma que su resolución es "una anomalía democrática".

Torra agregó que atribuirle la posible comisión de un delito de usurpación de funciones públicas "demuestra una ignorancia profunda del derecho penal", y que no dudará en "ejercer las acciones legales oportunas en caso de que persistan estas acciones, que podrían estar incurriendo en un presunto delito de calumnias y / o injurias".

Pleno el lunes

Si no hay cambios imprevistos el fin de semana, con la pelota en el tejado de ERC, Torra acudirá el lunes a su escaño para el pleno previsto en el Parlament, aplazado esta semana por el temporal Gloria.

Dicho pleno incluirá el debate y votación de los Presupuestos de la Cámara catalana, que han generado polémica en los últimos días: la Mesa aprobó la semana pasada un proyecto de Presupuestos que eleva el salario de los diputados un 1,75% con el apoyo de JxCat, Cs y PP, las abstenciones de ERC, PSC y la CUP, y el rechazo de los comuns.

La discrepancia entre JxCat y ERC evidenció de nuevo las diferencias entre los socios del Govern, que en los últimos días han reabierto negociaciones para buscar un acuerdo para las cuentas, pero todavía no lo han alcanzado, según Ep.