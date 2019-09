El sueño de Sánchez, un boomerang envenenado que arrincona al PSOE en su propia contradicción

La confesión de Pedro Sánchez de que no dormiría bien por las noches si hubiera accedido a entregar a Unidas Podemos ciertos ministerios se ha vuelto contra el socialista en forma de reproches, sobre todo de aquellos que veían en el acuerdo con Pablo Iglesias la mejor solución de las posibles. Ahora, la ambigua frase sitúa la estrategia de defensa del PSOE contra las cuerdas de la contradicción.

Sánchez y su equipo no admiten responsabilidad en la repetición electoral. Al contrario, el mensaje del socialista se ha endurecido en un ataque personal a Pablo Iglesias, Albert Rivera y Pablo Casado -en este orden- como culpables de que se vayan a convocar unas nuevas elecciones apenas seis meses después de las anteriores.

Pero la llamativa frase que Sánchez pronunció anoche en una entrevista en La Sexta -en concreto dijo que "no dormiría por la noche" con miembros inexpertos de Unidas Podemos al frente de Ministerios como el de Hacienda o el de Transición Ecológica- es un arma de doble filo al que ahora tienen que enfrentarse los socialistas para justificar, por ejemplo, por qué llego a ofrecerles algunos de esos ministerios si consideraba que era inquietante o por qué no retiró la oferta de coalición bajo esa contundencia que habría decantado el escenario hacia las elecciones sin lugar a dudas.

El argumento puede tener múltiples lecturas: la inapropiada opción que ahora vende Sánchez habría salido adelante si Podemos la hubiera aceptado; ó Sánchez ofreció a Iglesias ministerios a pesar del riesgo que entendía que conllevaba; ó Sánchez estiró el intento de llegar a un acuerdo a sabiendas de que no lo cerraría.

Sánchez puede dar a entender dos cosas: que estuvo dispuesto a asumir un Gobierno en el que no confiaba para mantenerse en Moncloa y que fingió intentar evitar las elecciones aprovechando la negativa de Podemos. O al menos así lo están interpretando desde Podemos o el PNV.

Iglesias: "Estuvo 90 días sin negociar nada y, solamente después de que yo aceptara un veto, se vio atrapado y estuvo disimulando un tiempo"

"Cuando escuché que no podría dormir por las noches gobernando con nosotros, creo que faltó el respeto a mucha gente que tiene dificultades para llegar a fin de mes y que eso le quita el sueño". El implicado más directo en las declaraciones de Sánchez, Pablo Iglesias, se ha pronunciado así esta mañana en Antena 3. Según su interpretación, la frase deja al descubierto que "el PSOE nunca deseó un Gobierno de coalición" y asume el "grave error" de confiar en la palabra de Pedro Sánchez".

El líder de Podemos cree que Sánchez se ha destapado: "Estuvo 90 días sin negociar nada y, solamente después de que yo aceptara un veto, se vio atrapado y estuvo disimulando un tiempo". Además, entiende que el socialista considera que para dormir bien debe tener "todo el poder sin tener mayoría absoluta".

Esteban: "Y si se los hubiera aceptado Podemos, no habría pasado nada. ¿Qué pasaba, que quería no dormir? No entiendo..."

Iglesias no está solo en las interpretaciones sobre el sueño de Sánchez. El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, se pregunta por qué Sánchez "ofreció ministerios anteriormente" a Podemos si cree que no dormiría tranquilo con esta formación dirigiéndolos: "Y si se los hubiera aceptado Podemos, no habría pasado nada. ¿Qué pasaba, que quería no dormir? No entiendo...", ha explicado en Radio Popular-Herri Irratia, donde también ha reconocido contradicciones en Unidas Podemos por querer al final una oferta que en principio rechazó.

Lo que no sabe Esteban es "cómo va a dormir sabiendo que vamos nuevas elecciones" y que se está "confirmando" la desaceleración económica, poniendo la culpa de la nueva cita en las urnas sobre el tejado de Ferraz.

En forma de tuit respondió anoche la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a Sánchez.