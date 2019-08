Errejón se pone como ejemplo ante Iglesias y le pide que renuncie a entrar en un futuro Gobierno

Tras el acuerdo alcanzado en Madrid por los tres partidos de derechas, Iñigo Errejón, líder de Más Madrid en la comunidad madrileña, se ha lamentado de que el pacto no se haya producido a nivel nacional entre formaciones de izquierdas, en alusión al PSOE y Unidas Podemos.

Errejón ha realizado un paralelismo entre las negociaciones para formar gobierno a nivel nacional y las desarrolladas en la Comunidad de Madrid. En un intento de evitar un Ejecutivo madrileño de las derechas apoyadas por Vox, el exdiputado de Podemos propuso a Ciudadanos que facilitase un gobierno de Ángel Gabilondo, comprometiéndose a que Más Madrid no formaría parte de ese ejecutivo. "En política, a veces, hay que elegir el mal menor. Se nos dijo que no podíamos estar en el gobierno y dijimos, 'pues no estamos'. Pediría lo mismo -a nivel nacional-", ha afirmado en una entrevista en el diario El País. Con estas palabras, Errejón lanza un claro mensaje a Pablo Iglesias, quien en ningún momento ha considerado no entrar en el Ejecutivo nacional presidido por Pedro Sánchez.

La primera fórmula del PSOE tras ganar las elecciones del 28 de abril fue la de construir un gobierno monocolor con el apoyo en propuestas y programa de Unidas Podemos. Sin embargo, la insistencia del partido morado de acceder a carteras del próximo ejecutivo acabó en una negociación frustrada en el último minuto, con la renuncia de Iglesias de obtener cargo incluida y la desembocadura en otra investidura fallida. "Creo que con lo que había, podía haber habido un gobierno el pasado jueves. Nada debería servir de excusa para que no haya un gobierno progresista. Podíamos tener un Gobierno ya", se ha lamentado el que fuera mano derecha de Pablo Iglesias tras la fundación de Podemos.

El portavoz de Más Madrid en el Parlamento regional, había apostado por la 'vía de los tres diputados de Ciudadanos', una estrategia consistente en que tres parlamentarios de Ciudadanos votasen a favor para facilitar la investidura del candidato socialista, Ángel Gabilondo, y aseveró que no entraría en un futurible gobierno si ese era el impedimento para conseguir los apoyos de la formación naranja.

Errejón insistió en esta vía para lograr un "gobierno de regeneración" encabezado por Gabilondo y que hubiera contado con "una mayoría clara o sólida" compuesta por 64 diputados, la que hubieran conformado PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos.

A pesar de que le faltarían tres votos para la mayoría absoluta, el líder de Más Madrid argumentó entonces que se trataba de la mayoría más sólida existente en la Asamblea, ya que el PP y Ciudadanos no la superaban sin el apoyo de Vox.