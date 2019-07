Errejón pide a Ciudadanos tres votos para investir a Gabilondo y no entraría en Gobierno si es el impedimento

El portavoz de Más Madrid en el Parlamento regional, Íñigo Errejón, ha apostado este martes por la 'vía de los tres diputados de Ciudadanos', una estrategia consistente en que tres parlamentarios de Ciudadanos voten a favor para facilitar la investidura del candidato socialista, Ángel Gabilondo, y ha aseverado que no entraría en un futurible gobierno si ese es el impedimento para conseguir esos apoyos de la formación naranja.

En la rueda de prensa posterior a la reunión mantenida esta mañana con el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, dentro de la ronda de contactos previos a la investidura, Errejón ha vuelto a apostar por un "gobierno de regeneración" encabezado por Gabilondo y que contaría con "una mayoría clara o sólida" compuesta por 64 diputados, los conformados por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos.

A pesar de que le faltarían tres votos para la mayoría absoluta, el líder de Más Madrid ha dicho que es la mayoría más sólida actual existente en la Asamblea, ya que el PP y Ciudadanos no la superan y Vox no ha dado el voto afirmativo a ambos partidos. Además, ha recalcado que la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, no ha presentado candidatura a fecha de hoy.

"El reloj tiene que empezar a contar y tiene que haber un gobierno de regeneración. En Ciudadanos hay un debate interno pero no va a condicionar para que se pueda producir un debate de primera investidura en serio. En ese sentido, es muy claro que Cs tiene ante sí tres opciones. La primera es que asume el humillante chantaje de Vox, que ha dicho por boca de su portavoz que el Orgullo denigra a a las personas, cuando lo que denigra son los recortes de libertades. El otro es que no ceda y nos obligue a votar de nuevo; y la tercera opción es la vía de los tres votos. Solo con tres votos de Cs se puede consentir un gobierno de regeneración y desbloqueo sin ceder al chantaje de Vox", ha esgrimido.

Y para conseguirlo, el diputado de Más Madrid ha afirmado que su grupo "no será un obstáculo". "Aguado ha dicho que sería terrible un gobierno con gente de Más Madrid o Podemos. Que no se preocupe, no es una línea roja, no es lo fundamental tener consejeros. Lo importante es no asumir los chantajes de un grupo con ideas más propias de la Edad Media. Creemos que hay que ir a la investidura y una vez tengamos ese debate, todo tiene que pasar. No se puede descartar y comenzamos a dar pasos para que pueda haber un gobierno de regeneración", ha añadido.

El dirigente madrileño ha insistido que si los que quieren tener consejerías son los de Ciudadanos y ese "es el elemento definitivo para decantar la balanza", lo quieren hablar con ellos. "Si es ese, lo tienen que manifestar, no hay ningún problema y nos podemos sentar hablando. Pero tengo la sensación de que quieren pactar con Vox a escondidas. Si le avergüenza reunirse con ellos es que el pacto no es bueno. El problema no es la foto, es el pacto. Y si no se quieren hacer la foto comporta que tiene algo de vergonzante", ha apuntado.

Errejón ha abundado en la vía de los tres votos de Cs porque ha asegurado en ese partido en las últimas semanas se está viviendo un debate interno con "sacudidas de sus fundadores, de miembros de su dirección nacional, incluso de referencias internacionales". "Macron (el presidente de la República francesa) les ha dicho que se están equivocando. Hay importantes voces de que no quieren que un partido que viene a regenerar, apuntala al PP de la corrupción y de la mano que dice que el Orgullo denigra", ha dicho.

"Vía que permitiría desbloquear"

El portavoz parlamentario ha dicho que no se quiere inmiscuir en Ciudadanos pero ha recordado que les enviaron una carta para pedir una reunión en este sentido y no la respondieron, pero "mantendrán la mano tendida hasta el final".

"Somos muchos los que sospechamos que hay gente convencida de Cs venía a regenerar y que tras el trágala de Vox hay una vía que permitiría el desbloqueo y que hay gente de Cs que cree que es la vía más razonable. Nosotros hemos venido a hacer política útil", ha añadido.

Preguntado por si conocen a tres diputados de Cs que estuvieran dispuestos a romper la disciplina de voto, Errejón ha respondido que no sabe las discusiones internas de ese grupo pero que conoce las declaraciones de gente importante que dice que están siguiendo "un camino erróneo".

"Si las hemos visto fuera también existe en Madrid. Yo no estoy diciendo que nadie rompa la disciplina de voto, sino un ejercicio de responsabilidad. No puede ser que sigan al partido de la Gürtel o la Púnica", ha manifestado.

El portavoz parlamentario de Más Madrid ha señalado que el presidente de la Asamblea "está dispuesto y es proclive a facilitar" un Pleno de debate de investidura "en serio" porque sus 20 diputados "van a acompañar esa propuesta de investidura". No obstante, ha apuntado que Trinidad está a la espera de las consultas con los otros portavoces parlamentarios y esperará a que Díaz Ayuso presente o no su candidatura a la investidura.