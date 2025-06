¡Salvar al soldado España!

No voy a decirles eso de que con el fango pestilente que hoy inundan a La Moncloa y al PSOE cualquier presidente y gobierno democráticos habrían dimitido y llamado a las urnas. Y no lo digo porque, aunque ejemplos hay y muy recientes en Europa, aquí en nuestra Celtiberia Show que diría el maestro Carandell, falla la premisa fundamental, el gobierno, su presidente y cargos señalados del partido demuestran con su comportamiento y proceder que no son demócratas, ni piensan, ni actúan como tales.

A las reiteradas denuncias y hechos consumados sobre la colonización de las instituciones, el acoso a la separación de poderes, la persecución a jueces y periodistas, los intentos de polarización de la sociedad, el desprecio a los controles parlamentarios y a la oposición, la colección de mentiras disfrazadas de cambios de opinión y la degradación del diálogo social, se unen ahora las grabaciones que revelan las conversaciones de la "fontanera" socialista Leire Diaz con empresarios imputados, significados chavistas y un comandante de la Guardia Civil investigado en el "caso Koldo", en operaciones de difamación y búsqueda de información contra dirigentes de la UCO, determinados fiscales y los jueces que están llevando los casos de presuntas corrupciones contra la mujer y el hermano de Sánchez.

Unos audios tan obscenos como impúdicos en los que la tal Leire ofrecía arreglar las cuentas pendientes con la Justicia y con Hacienda de sus interlocutores y en los que ya se cita directamente a Sánchez y a su número tres, Santos Cerdán, como presuntos cabecillas de lo que se interpreta como una reedición de las "cloacas del Estado" que tiene todos los ingredientes de prácticas mafiosas y que está llevando a España a la mayor degradación política económica y moral e institucional de nuestra historia.

El mismo gobierno que sometido al chantaje de los independentistas, filo terroristas y los enemigos de España está incapacitado para gobernar. En el primer trimestre de 2025 solo se ha aprobado una ley, la de Desperdicio Alimentario, y se convalidaron cuatro reales decretos. No ha habido más normas porque el Ejecutivo ha evitado su tramitación parlamentaria por falta de apoyos para aprobarlas. Ni siquiera ha enviado al Congreso el proyecto de Presupuestos del Estado.

Un gobierno que presume de la buena marcha de la economía en un país con casi 4 millones de parados reales, que lidera el desempleo de la UE y el juvenil, que tiene a más de 12 millones de personas, la cuarta parte de la población, en riesgo de pobreza o exclusión y donde la pobreza infantil afecta ya a uno de cada tres niños, al 34,5% de los menores de 18 años, con datos de UNICEF. Y un gobierno que ha realizado 94 subidas de impuestos y cotizaciones sociales elevando la presión fiscal de este país hasta el 39% del PIB y donde el esfuerzo fiscal de los españoles es un 17,8% superior a la de nuestros socios europeos mientras seguimos en el vagón de cola de la renta per cápita de la Unión Europea, nuestro poder adquisitivo es hoy un 4,7% inferior a la media de la UE y la capacidad de compra de los hogares españoles es un 5,6% inferior a la de 2008. Pero no sólo son el presidente y su gobierno. Porque en toda historia de mafias hay un padrino y unos cómplices. Sumar, Podemos, ERC, Junts, PNV y Bildu son cómplices necesarios de esta historia de putrefacción porque todos ellos tienen un objetivo común, destruir España.

Los nacionalistas para mantener el sueño onanista de la independencia, los populistas totalitarios amigos de Putin y Maduro para minar la democracia y convertirnos en esa Venezuela que ambicionan. Y todos saben que sólo con un gobierno débil y un presidente que está dispuesto a vender España para mantenerse en el poder pueden ir minando poco a poco los pilares del Estado. Y con ellos son cómplices también todos los cargos del partido, simpatizantes y miembros de la bancada socialista que asienten, consienten y mantienen las cloacas, por intereses económicos y personales o por fanatismo. Nos estamos jugando la democracia pero como decía Voltaire "es difícil libertar a los necios de las cadenas que veneran" Pues eso.