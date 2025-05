El PSOE suma un alza de impuestos a la vivienda vacía a las medidas que anunció Sánchez en enero

El PSOE ha registrado este jueves una proposición de ley para impulsar el alquiler de viviendas a precios asequibles en la que recoge parte de la batería de medidas que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en enero para facilitar el acceso a la vivienda, sin embargo, incluyen una novedad a lo mencionado entonces: aumentar los impuestos a la vivienda vacía.

Entre la batería de medidas concretas para facilitar el acceso a la vivienda que anunció Sánchez a principios de año se especificó la creación de un sistema de garantías públicas para proteger a propietarios e inquilinos de alquiler asequible, el lanzamiento de un programa de rehabilitación de viviendas vacías para destinarlas al alquiler asequible y la exención fiscal del 100% para los propietarios que alquilen vivienda según el índice de referencia. Ahora, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición de ley que recicla medidas como una subida del IVA de los pisos turísticos al 21% -que también propuso el colega de Gobierno Sumar-, para que tributen como la actividad económica que son, o la conocida extensión de las bonificaciones del rendimiento neto de alquiler en el IRPF, pudiendo llegar al 100%, en zonas que no hayan sido declaradas tensionadas para premiar a los propietarios que alquilen por debajo del precio de referencia.

La novedad en los intentos por aumentar las viviendas en alquiler llega con el plan para gravar más las viviendas vacías para incentivar que entren en el mercado del alquiler. Sobre la mayor carga tributaria de la vivienda vacía en el IRPF, la tributación oscila entre el 1,1% y el 2%. Por ello, se establecerá una mayor progresividad con más tramos de tributación, cuyo porcentaje se actualizaría en coordinación con el Ministerio de Hacienda.

Así lo ha anunciado este jueves la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa en la que ha detallado alguno de los aspectos de este paquete que, de salir adelante, dará cumplimiento a parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno -más este añadido-. Además, ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos a "complementar" esta medida a través del recargo por vivienda vacía del IBI para movilizar estos inmuebles vacíos y las segundas residencias, con el objetivo de aumentar la oferta en el mercado de alquiler.

La proposición de ley del PSOE también incluye el ya anunciado nuevo impuesto estatal para desincentivar la compra de vivienda por parte de extracomunitarios y extranjeros no residentes gravando la compra de vivienda de este colectivo, con un nuevo tributo que el Estado definirá para estas transmisiones patrimoniales.

Este nuevo tributo para desincetivar no estará cedido a las comunidades autónomas para "evitar una doble carga impositiva", indican desde el PSOE y recoge Europa Press. De esta manera, gravará la compra de inmuebles, excepto los derechos reales de garantía, dentro de España (excluyendo los casos del País Vasco y Navarra), pero solo afectará a personas físicas y empresas no residentes en la Unión Europea (UE). Esta propuesta no afectaría a empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad, excepto si esta actividad está exenta de IVA, escenario en el que sí pagaría este nuevo impuesto.

Marco temporal: primera quincena de junio

El PSOE pretende aprovechar la "primera ocasión" que tenga en el cupo de iniciativas del Congreso para activar este paquete de medidas y, según ha indicado Rodríguez, estima que es posible que esto sea en la primera quincena del mes de junio. "No estamos en tiempo de limitarnos a las regulaciones, porque en algunos casos debemos ir a la prohibición. No se trata de cosmética o maquillaje, sino que se precisa de contundencia", ha indicado la ministra, que ha explicado que esta propuesta la registra solo el PSOE y no el Gobierno de coalición por "priorizar la puesta en marcha de estas cuanto antes". Además, ha indicado que desde el partido están trabajando ya para que estas medidas cuenten con el apoyo necesario en el Congreso para salir adelante.

Más propuestas. El PSOE pide modificar la tributación de las Sociedades Cotizadas de Inversión (Socimi), que pasará de tributar el 15% al 25%, salvo que promuevan vivienda destinadas al alquiler a precio asequible, en cuyo caso la tributación será "nula". Se barajan dos supuestos de reducción de este incremento al 25%: reducción en un 50% al tratarse de entidades que destinen al alquiler asequible más del 60% de su parque total de vivienda y una reducción del 100% en caso de entidades que destinen al alquiler asequible más del 60% de su parque de vivienda y sus beneficios se reinviertan, en el plazo de tres años, también en alquiler asequible.

Serán tenidas como viviendas destinadas al alquiler a precio asequible aquellas cuya renta arrendaticia esté por debajo del Índice de Precios del Ministerio de Vivienda; o que no superen el importe de 26.400 anuales; y siempre que cumplan alguno de estos dos requisitos: que se destinen a satisfacer la necesidad de vivienda permanente y sean vivienda protegida o la renta a satisfacer no supere el 30% de los ingresos del hogar.

La regulación de la transmisión a la Nueva Empresa Estatal de Vivienda( antigua Sepes), de los suelos y patrimonio del Estado para destinarlos a políticas de vivienda asequible, así como la modificación de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas para garantizar la permanencia de la vivienda pública y garantizar así que sea asequible, también se recogen en el texto socialista. Lo mismo que la modificación de la Ley del IRPF, para ampliar a 2025 las deducciones fiscales por obras de rehabilitación energética, así como la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, para impulsar la colaboración público-privada en la construcción de vivienda y hacer frente al déficit habitacional. Estos contratos tendrán un plazo máximo de 80 años.

Por último, la propuesta del PSOE incluye la actualización de las tablas del Incremento de Valores de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía)de acuerdo con la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto al impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal.