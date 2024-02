La cosa no va bien

El sábado pasado, el diario El Mundo publicó una larga entrevista con Francisco Cabrillo. Es un catedrático de la Complutense, nacido en Santander en 1950, que hoy dirige el máster en Derecho y Economía de EAE Bussines School, el Seminario de Harvard en ambas áreas (Fundación Rafael del Pino) y el Centro de Análisis de sostenibilidad del Modelo Económico de la Fundación Civismo.

Es decir que estamos ante un economista español de primer nivel y que ve nuestro futuro económico (como muchos, incluido entre ellos quien escribe esto) con malas perspectivas.

"Es difícil ser optimista con la economía española. Normalmente hablamos de lo que ha pasado desde la última crisis, la crisis del Covid, que a España le fue mal. Pero creo que eso no es lo relevante. Lo importante es que desde hace ya más de 15 años, desde 2008, la economía española va perdiendo posiciones relativas: en 2004, cuando se produce la última gran ampliación de la UE hacia el Este, el PIB per cápita español, en términos de poder de compra, estaba ligeramente por encima de la media europea. Ahora estamos en torno al 86%. Hemos perdido alrededor de 15 puntos".

En efecto, nuestras posiciones respecto a la media de la UE no dejan de bajar y ya nos han superado en PIB per cápita cuatro países de la antigua Europa del Este, y es probable que en el futuro nos superen más.

Tenemos la tasa de paro más alta de Europa y una deuda pública disparada. Y lo más grave, la productividad española es baja y eso trae consigo bajos salarios, lo cual conduce a unas cotizaciones a la Seguridad Social decrecientes, con los efectos fáciles de prever en la futuras pensiones.

Cabrillo sostiene que en esa baja productividad influye un sistema educativo deficiente.

"La enseñanza primaria y la enseñanza media han bajado mucho de nivel. Y otro problema importante es que no hemos acabado de definir un buen sistema de formación profesional, que es una cuestión fundamental. España es uno de los países que tiene más estudiantes universitarios de toda Europa, pero, a la hora de la verdad, vemos que las empresas no consiguen cubrir muchísimos puestos. Algo falla. Parece que el objetivo de la educación es salir bien en las estadísticas, que no repitan curso. Me temo que se está pasando a gente de curso sin saber nada".

Cuando el año pasado se aprobó la Ley por el Derecho a la Vivienda me vino a la mente algo parecido a lo que el profesor Cabrillo ha señalado ahora: esa ley se parecía como dos gemelos a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1946, dictada, hay que recordarlo, con Franco de jefe de Estado. ¿Qué intentan esas leyes? Proteger al inquilino. ¿Qué están consiguiendo? Expulsar los alquileres del mercado. Esas leyes hacen que sea cada vez más difícil alquilar un piso en España. Un ejemplo: tengo una oferta de viviendas. Si controlo el precio, que era 20, lo pongo en 18. "Oiga, he bajado un 10%". Vale. Pero el resultado es que, al año siguiente, va a haber muchas menos viviendas en el mercado, porque la gente va a retirarlas. Leyes simplonas como esta nueva de los alquileres no consiguen jamás sus objetivos. Hagan más viviendas públicas y déjense de leyes.