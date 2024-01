Transición ecológica poco realista

Emmanuel Macron planteará en la cumbre de líderes europeos del jueves desviar parte de la ayuda de 50.000 millones a Ucrania para paliar la crisis del campo. Se trata de una medida de carácter inmediato que el presidente francés formula ante la presión ejercida por las protestas de los agricultores. De hecho, apaciguar las movilizaciones, o evitar que se produzcan, es también el motivo que lleva a países como España a apoyar esta iniciativa del mandatario galo. No obstante y pese a que toda la ayuda al sector primario es bienvenida, la realidad es que esta medida no resuelve el problema de fondo contra el que clama el campo y que también afecta a otros ámbitos industriales. Se trata en concreto del Pacto Verde europeo que ha fijado unos objetivos de emisiones muy ambiciosos de cara a 2030.

Con el propósito de cumplir dichas metas, se ha impuesto una legislación muy restrictiva desde el punto de vista medioambiental, que encarece los costes del campo europeo. Además, impide a agricultores y ganaderos competir por precio con los productos que llegan de países de fuera de la UE, donde no existen restricciones en el ámbito de emisiones. Esta falta de competitividad no es exclusiva del campo. La industria del motor y la de las renovables también se ve afectada, al no poder hacer frente a la invasión de coches eléctricos o de paneles solares provenientes de China, donde tampoco rigen normativas medioambientales que elevan los costes. Urge, por tanto, que los líderes europeos escuchen la voz del campo y de las propias empresas y replanteen los objetivos de la transición ecológica. En su formulación actual resultan precipitados, poco realistas y suponen un alto riesgo para la agricultura y la industria del Viejo Continente y para el control de los precios.