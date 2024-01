El motor pone el foco en la rentabilidad

La producción de vehículos en España en 2023 aumentó un 10,4%, hasta 2,45 millones de unidades. Una cifra que permite a nuestro país volver a situarse como octavo productor mundial, posición que no ocupaba desde 2020, tras superar a Brasil. Pese a la mejora, el volumen de coches que salen de las fábricas aún está por debajo de los niveles previos al Covid. De hecho, sólo Stellantis, Mercedes-Benz e Iveco superan los datos de 2019. No obstante, la razón que lo explica no obedece tanto a problemas en las cadenas de suministro, como pudo suceder en 2022 y en 2021, como sí a términos de rentabilidad. Así, las firmas automovilísticas sacrifican volumen para centrarse en lograr mayores márgenes con el fin de poder sufragar los gastos necesarios para la electrificación.

