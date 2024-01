Coto a la injusta competencia china

La Comisión Europea aprobará hoy un paquete de medidas que aspira a convertirse en un escudo económico frente a China, Rusia y EEUU. Entre las iniciativas se incluye obligar a los Estados a incorporar un sistema de control de inversiones extranjeras directas en industrias sensibles. En concreto, en semiconductores, computación cuántica, biotecnología, industria cero emisiones, energía limpia y minerales críticos. Esta mayor vigilancia sobre la llegada de firmas foráneas afectará a las inversiones de gigantes como BlackRock en Naturgy o Saudi Telecom en Telefónica, al otorgar potestad a España para rechazarlas si plantearan un riesgo para la seguridad europea. Asimismo, el escudo incorpora otra medida de gran importancia, ya que la UE podría limitar las exportaciones de productos a países no comunitarios para garantizar su eficacia y eficiencia.

Hasta el momento, la elevada dependencia comercial de Alemania con China había impedido que Bruselas aprobara este tipo de normativas. Ello pese a la alarmante e injusta competencia que China realiza y que pone en peligro industrias europeas clave, como la de las renovables o la automoción. No en vano, nuestras empresas luchan en clara inferioridad de condiciones contra unos rivales asiáticos que son más baratos, cuentas con ayudas estatales y no deben cumplir normas en materia de sostenibilidad. Por tanto, el mero hecho de tratar de poner coto a esta situación es a todas luces positivo. No obstante, la reacción europea llega con mucho tiempo de retraso frente a medidas ya tomados en otros países, como EEUU. Asimismo, habrá que ver si este escudo económico que limita la competencia de China se cumple en la práctica en todos los Estados europeos.