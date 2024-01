La incapacidad del Gobierno de Scholz para impulsar las reformas que su país necesita

No fue precisamente un voto de confianza proveniente de una institución que siempre se consideró el motor de la economía. En un discurso pronunciado en Fráncfort, Christian Sewing, consejero delegado del Deutsche Bank, describió a finales de 2023 su país como próximo a convertirse en el enfermo de Europa. Y tiene toda la razón. Tras haber disfrutado de una moneda infravalorada, energía barata y una economía China en auge, Alemania se encuentra ahora atrapada en una espiral de declive. Sólo hay un problema. Sewing y el resto del establishment alemán no han sabido identificar al verdadero culpable: ellos mismos. Y hasta que eso no se reconozca, el país será incapaz de llevar a cabo la reforma radical que necesita desesperadamente.

Los días en que el Deutsche Bank podía dar lecciones al resto del mundo sobre los secretos del modelo económico alemán, construido sobre una ingeniería brillante, una capacidad de exportación imparable y un consenso fluido entre sindicatos y directivos, son cosa del pasado. El propio Deutsche es una sombra de lo que fue, con un valor de mercado que llegó a estar casi un 90% por debajo de su máximo, y valer sólo un tercio de lo que vale el francés BNP Paribas, pero también lo es la economía que proporcionó la financiación y el capital para construir. Alemania se encuentra en un punto muerto, tras confirmarse que su PIB retrocedió tres décimas en 2023, lo que la convierte en uno de los países del G-7 con peores resultados. Alemania sigue estando sólo un 0,2% por encima de su nivel anterior a la pandemia, un resultado aún peor que el de Reino Unido.

"Durante demasiado tiempo nos hemos hecho a la idea de que la economía seguirá funcionando sola y que no tenemos que hacer gran cosa para salir adelante", argumentó Sewing. El banquero de mayor rango de Alemania tiene, por supuesto, toda la razón. En realidad, Alemania tuvo suerte en las dos primeras décadas de este siglo. La sustitución del poderoso marco alemán por el euro, mucho más débil, supuso la infravaloración de su moneda, lo que le permitió acumular enormes superávits comerciales y dominar una amplia gama de industrias en las que, de otro modo, no habría podido competir. La industrialización de China se basó en las máquinas-herramienta alemanas, que crearon un nuevo y enorme mercado para las formidables empresas de ingeniería del país. Y tuvo acceso a un suministro interminable de gas ruso barato que le permitió continuar con industrias de gran consumo energético (la enorme planta de BASF en Ludwigshafen consumía más gas que toda Suiza) mucho después de que hubieran quedado obsoletas en otros lugares. Si sumamos todo esto, se creó una ilusión de prosperidad que le permitió, durante la era Merkel, aleccionar complacientemente al resto del mundo sobre la brillantez de su modelo consensuado mientras acumulaba superávits comerciales como si fueran a durar para siempre.

Ahora esa suerte se ha acabado. La guerra en Ucrania obligó a cortar el suministro de gas ruso, y dada la ridícula decisión autocomplaciente de cerrar sus centrales nucleares, sólo consiguió evitar los apagones pagando precios exorbitantes por la energía en el mercado mundial. Las fábricas ya están cerrando porque no pueden pagar la energía. China ha comprado toda la tecnología alemana que necesita, y ahora está dando la vuelta a la tortilla sin piedad contra su antiguo tutor. Lideradas por empresas como BYD, las firmas automovilísticas chinas están a punto de destruir a los gigantes automovilísticos alemanes, y los aranceles previstos por la UE sobre los vehículos eléctricos chinos llegarán demasiado tarde para salvarlos. Y aunque el euro sigue siendo débil, hace tiempo que se agotó la ventaja del precio, y las facturas por apuntalar a los miembros más débiles de la moneda están al caer.

Mientras tanto, no ha conseguido digitalizarse, y el fax sigue siendo un objeto de uso cotidiano en muchas oficinas del país centroeuropeo. La economía que lideró la primera y la segunda revolución industrial no nos lleva a ninguna parte en la tercera. No existen aplicaciones alemanas de las que nadie haya oído hablar, y ya es demasiado tarde para ponerse al día. Y lo que es peor, ha fracasado de forma aún más lamentable que Reino Unido a la hora de modernizar sus infraestructuras: el nuevo aeropuerto de Berlín hizo que incluso el desastroso proyecto de alta velocidad ferroviaria en Reino Unido, denominado HS2, pareciera rápido y barato en comparación.

Sin embargo, el verdadero problema es el siguiente. El sistema político alemán, consensuado y basado en coaliciones, tan alabado por los centristas de este país y de otros lugares, es incapaz de impulsar el cambio radical y la modernización que el país necesita. Incluso en comparación con sus homólogos europeos, Alemania parece incapaz de llevar a cabo reformas.

A pesar de todos sus defectos y de su exagerado ego, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha llevado a cabo importantes reformas en favor de las empresas, ha reducido algunos impuestos que afectan directamente a las empresas y ha recortado ligeramente su hinchado Estado del bienestar. Georgia Meloni, de Italia, al menos está intentando reformar la estancada economía italiana. Los países más pequeños, como Grecia y Portugal, van bien, mientras que Polonia, país de libre empresa, supera con facilidad a su vecino germano (y le roba muchas de sus fábricas).

Por el contrario, Alemania está paralizada por una coalición formada por los socialdemócratas, los verdes y el Partido Democrático Libre que no se ponen de acuerdo en casi nada. El Gobierno está gastando 10.000 millones de euros en conseguir que Intel desarrolle una nueva fábrica de chips en el país en un intento de entrar en el siglo XXI, pero dado que ya hay un exceso de semiconductores en el mercado mundial, parece un despilfarro. Por lo demás, la coalición del canciller Scholz parece no tener ni idea de cómo arreglar el desaguisado.

Alemania se reformará algún día. Es un país intrínsecamente rico, con una mano de obra altamente cualificada, un enorme talento técnico y una gran presencia en los mercados mundiales. Pero para ello será necesaria una revisión radical de su sistema político y una ruptura del centrismo complaciente que domina su debate interno. Y hay pocos indicios de ello.