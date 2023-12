Carta abierta al nuevo ministro de Transformación Digital

Estimado ministro Escrivá,

Me gustaría expresarle mi satisfacción por la creación del nuevo Ministerio de Transformación Digital, un hecho que refleja correctamente cuán imperativo es hoy este proceso para el desarrollo de cualquier nación. Y confío en que esta nueva cartera sea capaz de acometer con éxito los desafíos a los que se enfrenta. Para ello, tiene referentes en los que mirarse y aprender de la experiencia de otras naciones, como Estonia, Singapur o Dinamarca, consideradas pioneros en este campo. Estos países han demostrado que el proceso exige, primero, proyectar, y luego, ir mucho más allá de la mera implementación de tecnologías avanzadas. En otras palabras, no es suficiente con invertir en tecnología los 20.000 millones de euros que la Unión Europea le asignó a España en su primera fase, porque la transformación digital no es sólo un cambio tecnológico; en esencia es un cambio cultural que impacta en todos los aspectos de la sociedad.

Estos tres países han logrado integrar con éxito la digitalización en el tejido mismo de su sociedad, fomentando la participación ciudadana, mejorando la eficiencia del gobierno y fortaleciendo la confianza en las instituciones.

Estonia logró implementar un sistema de gobierno electrónico avanzado, permitiendo a los ciudadanos realizar trámites en línea, desde votar hasta pagar impuestos. Hoy, el 99% de sus servicios públicos se realizan online. El país ha desarrollado un sistema de identidad digital seguro que facilita la autenticación en línea y la firma digital, simplificando procesos y reduciendo la burocracia, además de invertir en una infraestructura digital sólida, incluyendo conectividad de alta velocidad y acceso a servicios en línea. Uno de los frutos que generó la apuesta por la digitalización es que hoy la economía digital representa el 25% del PIB del país. Otro es que Estonia -junto a Israel- ostenta el récord mundial en startups por habitante: tiene 1,1 millones de habitantes y unas 1.000 startups activas.

Por su parte, Singapur ha llevado a cabo la iniciativa Smart Nation, centrada en utilizar la tecnología para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la eficiencia gubernamental y la sostenibilidad ambiental. Ha invertido en conectividad de alta velocidad y una infraestructura digital que respalda la adopción generalizada de tecnologías inteligentes. La ciudad-estado ha fomentado la transparencia mediante la disponibilidad de datos abiertos, permitiendo a ciudadanos y empresas acceder a información útil. Uno de los mejores ejemplos es que Singapur contaba en 2016 con el primer servicio de taxis autónomos del mundo (en beta) bajo la compañía nuTonomy. Un año antes, elevó la apuesta, desafiando a propios y extraños, cuando en 2018 se propuso convertir nada menos que a todo su Gobierno en un "nativo digital" de pleno derecho. Para ello, se propuso un plan que consistía de 14 objetivos (KPI) a cumplir hasta 2023.

Finalmente, Dinamarca lidera hoy el ranking internacional de la ONU en materia de transformación digital. Cuenta con un sistema de identidad digital que entiende la eAdministración como un servicio a la ciudadanía. Ha priorizado la educación digital, asegurando que la fuerza laboral esté preparada con las habilidades necesarias para la era digital. Su modelo de Salud Digital ha sido destacado por la OMS como pionero en el mundo. Su secreto, según los propios daneses, es haber sabido digitalizar las comunicaciones de gran volumen y mayor relevancia para las decisiones clínicas. En una reciente entrevista, Lisbeth Nielsen, directora general de la Autoridad Danesa de Datos Sanitarios, dijo: "El secreto de nuestro éxito es que empezamos pronto y hemos mantenido el ritmo, que nuestros ciudadanos tienen un alto grado de confianza en el sector público y que somos un país pequeño con tradición de buscar soluciones consensuadas más allá de las divisiones geográficas y sectoriales".

En resumen, los tres países han tenido éxito al integrar la transformación digital en todos los aspectos de la sociedad, desde el gobierno hasta la vida cotidiana de los ciudadanos. Para ello, la cooperación estrecha entre el sector público y el privado ha sido clave. Han demostrado visión estratégica, inyectado inversiones significativas en infraestructura y servicios digitales, y mantenido un compromiso con la innovación y la mejora continua. Pero el principal éxito que tienen en común es haber comprendido que la transformación digital no es solo una cuestión de herramientas tecnológicas, sino también de cambiar mentalidades y promover una cultura que abrace la innovación y la adaptabilidad. Y para ello, han tenido claro que todo lo relativo a transformación digital tenía que partir de una visión que ponga a las personas en el centro.

Para lograr esto, y por si le sirve para el ejercicio de su nueva competencia al frente del Ministerio de Transformación Digital, según nuestra experiencia, la estrategia a seguir ha de apoyarse en siete pilares:

Establecer un organismo gubernamental específico encargado de coordinar la transformación digital con un compromiso político fuerte. Realizar inversiones estratégicas en infraestructura tecnológica y asegurar una conectividad de alta velocidad en todo el país. Implementar programas de educación digital desde temprana edad hasta la formación continua para cerrar la brecha de habilidades. Fomentar la colaboración entre el gobierno y el sector privado para desarrollar e implementar soluciones digitales. Promover un entorno propicio para la innovación y el emprendimiento en el sector tecnológico. Impulsar una transformación cultural que fomente la adaptabilidad, la innovación y la adopción de tecnologías. Involucrar activamente a la sociedad civil y a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones y evaluación de políticas digitales.

Siguiendo estos principios lograremos no solo adoptar nuevas tecnologías, sino también cultivar una mentalidad que impulse la innovación y la excelencia en todos los aspectos de nuestra sociedad. Los tres países que hoy lideran la transformación digital a nivel mundial han demostrado los grandes beneficios que se genera para toda la sociedad, si se logra.??