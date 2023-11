La distribución en la nueva movilidad

El sector de la automoción está atravesando profundos cambios. No hablo solo de propulsiones, sino también del impacto que la digitalización está ejerciendo en la forma de usar el coche, de comprarlo, de venderlo y de repararlo.

Seguro que estamos de acuerdo en que, por cortesía de las plataformas digitales, cada vez tenemos menos discos y libros en las estanterías de nuestras casas; y poco a poco, también iremos liberando espacio en nuestro garaje porque nuestro móvil será la llave que nos abra la puerta de la solución de movilidad que necesitemos en cada momento. De esta forma, vamos escalando hacia un modelo basado en el servicio de movilidad. Ya la clave no es si tengo o no tengo coche, sino qué servicios de movilidad me presta.

El big data y las plataformas digitales son claves para dar respuesta a las inquietudes de los consumidores digitales. Todo esto, además, en un entorno multimodal en el que cada trayecto tiene su solución de movilidad y donde vehículos, bicicletas y patinetes conviven en el tablero de la movilidad.

Se trata, sin duda, de un gran desafío para las empresas que trabajan en el sector de la automoción, especialmente para los distribuidores de vehículos, quienes deben ahora surfear esta ola y convertirse también en distribuidores de movilidad. De hecho, se calcula que para el 2030 el 34% de los vehículos nuevos se matricularán como Mobility as a Service (MaaS). Pero como todo reto, trae consigo grandes oportunidades.

De acuerdo con el informe El alcance económico de la movilidad, que elaboramos en colaboración con la consultora NTT DATA, el mercado de la movilidad como servicio generara? a los distribuidores de vehículos en España un volumen de negocio que superará los 15.450 millones de euros al año.

Esta cifra, nada desdeñable, demuestra la importancia de avanzar en este sentido, especialmente enfocados en cinco oportunidades, como son la movilidad alternativa, los productos y servicios de recarga eléctrica, la instalación y mantenimiento de software y hardware, la monetización del dato y la economía circular.

De estas cinco oportunidades de negocio que ofrece la movilidad como servicio, hay una a la que el sector de la distribución de vehículos debe prestar especial atención: la monetización del dato. Y es que más del 90% de esa facturación de 15.450 millones de euros al año procederá? de la gestión del dato que genera el vehículo conectado.

Sin embargo, para sacar el mayor provecho a este modelo de negocio, el marco normativo debe favorecer el desarrollo de esta nueva realidad de mercado. En este sentido, recientemente el Parlamento Europeo aprobó la DATA ACT con las que se fortalecerá a consumidores y empresas, ya que fabricantes y desarrolladores tendrán que compartir los datos con sus usuarios y otras compañías. Así, los datos generados por los dispositivos conectados serán del usuario.

Esto, trasladado al sector de la automoción, podría traducirse en que las pymes de la distribución de vehículos puedan desarrollar propuestas de valor en torno a reparaciones predictivas, diagnósticos en remoto o servicios por suscripción. Todo esto siempre enfocado en garantizar un mejor servicio y precios más competitivos para el consumidor.

Una buena gestión del dato permitirá el desarrollo de servicios de movilidad a la medida de los consumidores. Servicios de pago por uso asociados a la movilidad segura, sostenible, conectada y colaborativa, con la gestión del dato como principal activo para ofrecer al conductor una oferta adaptada a su perfil de usuario.

El carsharing, la movilidad compartida, el renting… son modalidades que no solo tienen cada vez tienen mayor aceptación por parte de los usuarios, sino que son un catalizador hacia la descarbonización.

En este sentido, son muchas las iniciativas que ya están funcionando, en especial en entornos urbanos. Sin embargo, hay una que llama la atención y que podría representar una oportunidad para España. Me refiero a la propuesta de "renting social", que recientemente ha planteado el gobierno de Francia, con la que busca promover el arrendamiento de vehículos eléctricos a precios asequibles.

Poner el foco en otros mercados, buscar las oportunidades de negocio y, por qué no, los facilitadores para llevarlas a cabo es la filosofía de esta tercera edición de eXpo GANVAM que se celebrará la próxima semana en IFEMA (Madrid).

Se debe actuar de manera proactiva, analizar las tendencias y comenzar a desarrollar estos nuevos modelos de negocio para asegurar que los distribuidores juguemos un papel relevante liderando esta transformación del sector. No podemos permitir que el tren de la movilidad como servicio pase y no estemos listos para subirnos a él.