Las proyecciones del FMI traducidas a sus inversiones

Antes de trasladar las proyecciones que acaba de hacer el FMI a sus inversiones, recomendamos se grabe en la frente esta frase: "los mercados financieros anticipan movimientos futuros". Si, por ejemplo, el FMI dice que los tipos de interés están altos y eso es un elemento negativo, lo que hay que pensar es si en los siguientes seis u ocho meses van a subir, bajar o se van a quedar como están. Porque lo que afecta a sus inversiones no es como estén ahora las cosas, si no donde estarán dentro de unos meses.

Ya que hablamos de tipos de interés, empecemos por ver que ha dicho el FMI respecto a la inflación, puesto que al final los bancos centrales harán lo que diga la inflación. Si la inflación sigue bajando, la Fed se tomará una pausa en el proceso de subida de tipos. Y al final la mayoría de bancos centrales siguen a la Fed. Si el FMI acierta y la inflación sigue bajando, la Reserva Federal tendría que dejar de subir los tipos de interés en breve, pues no tiene ningún sentido que los siga subiendo al mismo ritmo que cuando la inflación aumentaba en lugar de bajar. Nótese que hablamos de que deje de subirlos, no que los baje.

También es bueno tener en cuenta que, al ser economistas de una institución con una fuerte carga política, los del FMI tienden a cubrirse las espaldas. Su predicción de inflación global (4,9%) es bastante pesimista, teniendo en cuenta que en EEUU la inflación ya ha bajado del 9% al 5%, es decir, que la tendencia bajista en la economía más importante del mundo es bastante clara.

En cuanto a la subyacente, parecen olvidar que, al igual que sube más despacio y más tarde que el índice general, también baja más lentamente y más tarde, pero que al final también baja si baja la general.

Si baja la inflación, los beneficiarios más claros serán los bonos, es decir, los fondos de renta fija. No todos, sino los que tengan en cartera bonos con vencimiento a medio y largo plazo. Recordemos de nuevo el proceso de anticipación: si baja la inflación, lo primero que hacen los bonos es descontar en los precios el final de la subida de tipos. Y luego empiezan a descontar que, una vez la inflación se vaya acercando al objetivo, lo que harán los tipos de interés será bajar. Y si bajan los tipos de interés en el mercado de bonos, sube el precio, porque existe una relación inversamente proporcional entre tipos del mercado y precio de los bonos.

En principio si se cumpliera la previsión de que caiga la inflación también podría ser bueno para la renta variable, aunque no es tan evidente como en la renta fija.

Si consideramos el daño que le han hecho a las bolsas las subidas de tipos del año pasado, debería de afectarles positivamente la expectativa de que dejen de subir (y eventualmente bajar). El único inconveniente es que entremedias se pueden producir obstáculos que estropeen esa recuperación, obstáculos que no afectan a la renta fija, pero si a la variable. Ejemplos de esto serían que se reavive la crisis bancaria o que aumente la tensión entre EEUU y China por Taiwán.

Pero, como hemos comentado anteriormente, lo que nos parece más interesante de las declaraciones del FMI es el aviso a navegantes que nosotros interpretamos como aviso a los bancos centrales: el mayor riesgo al que se enfrenta la economía mundial es la inestabilidad financiera, cuya traducción es "cuidado con la presión que ejercen ustedes de forma indirecta sobre la banca".

Si los bancos centrales no toman nota de que la economía no lo aguanta todo, ya no serán solo pequeñas empresas tecnológicas las que tendrán que ir a sacar el dinero del banco para pagar las nóminas. Serán también pequeñas y medianas compañías de todo tipo. Y probablemente también del sector inmobiliario en general. Y cuando las empresas tienen problemas, sus bancos tienen problemas.

Además, se ha producido una salida histórica de dinero de depósitos, especialmente de los bancos pequeños y medianos, pero también de los grandes, y eso va a provocar una importante restricción del crédito.

En cuanto a la predicción de que el crecimiento global será algo menor de lo esperado, no tiene trascendencia para los mercados. Estamos hablando de una reducción muy pequeña respecto a la predicción anterior.

Si deciden leerse el informe del FMI, verán que es más pesimista que mi traducción. De nuevo insisto en que traducir informes económicos a mercados financieros implica usar el Diccionario del Descuento de Expectativas Futuras. Fíjense en lo que ha ocurrido otras veces cuando la economía ha entrado en recesión y han empezado a bajar los tipos de interés: las bolsas se han recuperado. ¿Y por qué? Pues por el mismo mecanismo por el que cayeron cuando empezaron a subir los tipos: descontaron el daño que haría la subida de tipos a la economía. Cuando empiecen a bajar los tipos, descontarán el alivio que producirá en la economía.