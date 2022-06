La inflación electrónica será mucho más difícil de controlar que la inflación interna

Los consumidores siempre podrán buscar el mejor precio. La competencia será intensa y hasta la empresa más pequeña podrá competir en igualdad de condiciones con los mayores gigantes empresariales. Y los productos de mayor valor podrían obtenerse en cualquier parte del mundo. Durante la mayor parte de las dos últimas décadas hemos asumido que Internet hace bajar los precios, y hasta cierto punto lo hizo. Pero, agárrense. Ahora parece que los está haciendo subir, y que la inflación electrónica será mucho más difícil de controlar para los bancos centrales que la inflación.

La gente ha estado advirtiendo sobre el despegue de la inflación desde que los bancos centrales empezaron a imprimir dinero a gran escala tras el crack financiero de 2008/2009. Pero este ha sido el año en el que finalmente ha ocurrido. En el Reino Unido, los precios ya están subiendo más de un 7% al año, el ritmo más rápido en tres décadas, y eso que es relativamente suave en comparación con gran parte del resto del mundo. En Estados Unidos, que sigue siendo la economía más importante del mundo, ha alcanzado el 8,5%, mientras que en España supera el 9% y en Lituania un alarmante 16%.

Hay muchas explicaciones para esto, por supuesto. La pandemia, y los cierres mundiales que se pusieron en marcha, restringieron la producción y causaron estragos en las cadenas de suministro. Los gobiernos han impreso dinero a una escala sin precedentes para apoyar sus economías. Y, justo encima de todo eso, la guerra en Ucrania ha disparado el precio del petróleo, del gas natural y de cualquier otro tipo de materia prima. Es una mezcla inflacionaria como no se había visto desde la década de 1970.

Sin embargo, también hay otro factor. La tecnología. Durante mucho tiempo se asumió que Internet hacía bajar los precios. Había algunas razones sólidas para ello. Al fin y al cabo, hizo que todo tipo de mercado fuera mucho más competitivo, ya que los nuevos participantes podían ofrecer sus productos a todo el mundo con sólo una página web. Los sitios de búsqueda y comparación de precios hacían imposible cobrar de más por cualquier cosa, mientras que las empresas podían utilizar las nuevas cadenas de suministro y los trabajadores contratados desde cualquier lugar para reducir sus costes. Durante gran parte de la década de 2010 parecía imposible que los bancos centrales consiguieran que los precios volvieran a subir, aunque quisieran.

Y, sin embargo, tal vez eso haya empezado a cambiar. Una vez iniciada la inflación, la tecnología podría ahora acelerarla en lugar de controlarla. ¿Cómo? En los restaurantes, cambiar los precios de los platos solía suponer una laboriosa reescritura de todos los menús y su reimpresión. Llevaba tiempo y dinero. Ahora basta con actualizar los códigos QR de un menú digital que existe en los smartphones de los clientes. Sólo lleva unos minutos y no cuesta nada. ¿Y el resultado? El negocio puede cambiar sus precios en todo momento. Las tarjetas sin contacto, que ya representan el 54% de las tarjetas de débito y el 69% de las transacciones con tarjetas de crédito, hacen que muy a menudo ni siquiera miremos los precios de las cosas que compramos, especialmente si se trata de una transacción relativamente pequeña. Simplemente pasamos la tarjeta y nos olvidamos de ella (al menos hasta que llega el extracto). Una vez más, esto hace que sea mucho más fácil subir los precios. En lugar de resistirse al aumento y buscar si podemos encontrar un mejor valor en otro lugar, ni siquiera nos damos cuenta de que algo cuesta más que la semana pasada. Del mismo modo, las etiquetas digitales hacen que los productos en las tiendas cambien de precio todo el tiempo, sobre todo al alza.

Y las tecnologías de precios "dinámicos" y "por oleada", desarrolladas en el sector de las aerolíneas y los taxis, hacen que las empresas dispongan de software para ajustar los precios minuto a minuto. Ya esperamos que el precio de un billete de avión cambie minuto a minuto y, desde luego, de un día para otro. El precio de un viaje en Uber variará hora a hora. Nos hemos acostumbrado a la idea de que el coste de las cosas que compramos está en un rápido y constante estado de cambio. La estabilidad de los precios hace tiempo que quedó atrás. Y, una vez más, eso facilita que las empresas suban los precios de todo.

En la economía analógica, a las empresas les ponía nerviosas subir los precios. Era un trabajo duro, costaba dinero y era muy visible para los clientes, al menos algunos de los cuales decidirían que ya no valía la pena y dejarían de comprar el producto. Sin embargo, en la economía digital ahora es más fácil que nunca. No cuesta casi nada, la mitad de tus clientes ni siquiera se darán cuenta, y la otra mitad estará tan acostumbrada a que los precios cambien constantemente que ya no tendrá ni idea de lo que es normal. En las dos primeras décadas de Internet, los precios eran muy estables. No tenían ningún impacto en la inflación porque no había nada de qué preocuparse. Ahora mismo, eso ha empezado a cambiar y a cambiar de forma drástica. Los precios ya están galopando, y parece que internet está empezando a acelerar ese proceso. Muy pronto puede empezar a crearse una espiral inflacionista autosostenida. Y, en realidad, los responsables políticos acaban de empezar a comprender lo difícil que será controlar la inflación del 6% al 8% a la que asistimos ahora. Suponen que un par de pequeños ajustes en los tipos de interés, un poco menos de dinero impreso y un poco de presión por parte de los consumidores inteligentes, la detendrán en seco. Pero Internet puede haber cambiado todas esas ecuaciones y, si es así, la inflación será mucho más alta durante mucho más tiempo de lo que se cree.