La burbuja que los bajos tipos provocan

Los tipos de interés están en su nivel más alto desde hace una década. Las cuotas hipotecarias se disparan. El dinero es cada vez más caro, y eso sólo va a empeorar la crisis del coste de la vida. Siguiendo la cobertura de la decisión del Banco de Inglaterra de subir los tipos de interés, se podría perdonar que se pensara que había tomado una decisión de castigo. Excepto que, agárrense. lo que realmente cuenta es el tipo de interés real. Y nunca ha sido más bajo, lo que significa que deberíamos esperar ver las locas burbujas que siempre crea la política monetaria ultra-relajada.

Dice algo sobre cómo nos hemos acostumbrado a tipos de interés en mínimos de 300 años que la medida del Banco de subir los tipos hasta un punto porcentual se trató como una especie de shock. Y, por supuesto, en un nivel es cierto. Es el tipo más alto que hemos visto desde los dramáticos recortes que siguieron al crack financiero de 2008/2009. Y supondrá un aumento significativo de los costes para cualquiera que tenga una hipoteca a tipo variable, o bien que solicite un nuevo préstamo. En el espacio de unos pocos meses el precio del dinero se ha multiplicado por diez, y eso es un aumento dramático al menos en términos porcentuales. En los márgenes, marcará la diferencia.

Sin embargo, la cifra realmente importante no es el tipo de interés real, sino el coste del dinero después de tener en cuenta la inflación. Y eso nos dice una historia muy diferente. La inflación ya está por encima del 7%, y al mismo tiempo que subía los tipos en un cuarto de punto, el Banco también revisaba sus previsiones. Ahora espera que la inflación aumente hasta el 10% a finales de este año o principios del próximo, frente a una previsión anterior del 9%. En este momento, el tipo de interés real es de menos 6%, y muy pronto llegará a menos 9%, una cifra históricamente extraordinariamente baja.

En realidad, se trata de un territorio inexplorado. Ninguna de las principales economías desarrolladas ha visto nunca unos tipos reales tan profundos en territorio negativo como este. Cuando la inflación se disparó al 8% en 1992, la última vez que vimos un aumento de la inflación al ritmo que estamos viendo hoy, los tipos de interés estaban en el 12%, una tasa real de más 4%. Incluso cuando los tipos se redujeron casi a cero a raíz de la crisis financiera de 2008 y 2009, la inflación también era casi nula, por lo que el tipo real rondaba el menos 1% o el 2%. En la espiral inflacionista de los años 70, la inflación tocó muy brevemente el 20% en el Reino Unido, pero los tipos de interés también llegaron al 16%, por lo que el tipo real se mantuvo relativamente estable. Un tipo real de menos 9% es algo muy nuevo. Por supuesto, no se trata sólo del Banco de Inglaterra. Todos los grandes bancos centrales están inmersos en un experimento similar. En Estados Unidos, los tipos de interés reales son ahora de menos de 8% y probablemente se adentrarán en territorio negativo. En la eurozona, las cifras son aún más dramáticas. Con una inflación del 16%, Lituania tiene ahora unos tipos negativos del 15,9%, dado que el Banco Central Europeo aún no ha movido ficha para subir el coste del dinero. La mayoría de los países de la eurozona ya están en menos 6% o 7%. Sin embargo, este es el problema. Debemos esperar todas las distorsiones que afectan a una economía cuando el dinero es masivamente barato. ¿Por ejemplo? Aquí hay tres lugares para empezar.

En primer lugar, un auge del crédito al consumo. Los particulares pedirán cada vez más préstamos para invertir en propiedades, o en cualquier otro tipo de activo real (aunque seamos sinceros, dado que se trata del Reino Unido, es casi seguro que serán propiedades). Después de todo, ¿por qué no? Cuando el valor de su deuda está cayendo un 9% al año en términos reales, se borrará muy rápidamente, suponiendo que los precios de la vivienda sigan el ritmo de la inflación. Al mismo tiempo, los ahorros quedarán prácticamente anulados. No tiene ningún sentido mantener el dinero en efectivo en el banco cuando está perdiendo casi una décima parte de su valor por el simple hecho de estar allí. Veremos una enorme expansión del crédito, mientras que el ahorro para financiarlo se derrumba - no es la receta para una economía saludable.

A continuación, al igual que los consumidores, las empresas también se lanzarán a pedir préstamos, apalancándose al máximo. Puedes pedir un montón de dinero prestado, hacerte con una empresa con un flujo de caja estable y, luego, suponiendo que pueda subir sus precios en línea con la inflación, puedes devolver fácilmente el precio que pagaste con sus propios ingresos. Teniendo en cuenta que muchas grandes empresas británicas empezaron con demasiada deuda en su balance para empezar, eso tampoco puede ser un hecho positivo.

Por último, las empresas zombis se mantendrán a flote. Ya hemos tenido ese problema desde que los tipos bajaron casi a cero. Las empresas que no tenían ningún futuro real podían seguir tambaleándose porque podían pedir prestado el dinero para seguir adelante aunque apenas fueran rentables. Pero unos tipos reales de -9% harán que la situación sea mucho, mucho peor. Es difícil ver que alguna empresa se hunda, y aunque eso puede ser mejor para las personas que trabajan para ellas a corto plazo, a largo plazo es peor para la economía en general.

Es fácil dejarse engañar por las subidas de un cuarto de punto de que los tipos se están endureciendo. Eso es lo que el Banco dice que está haciendo, y eso es lo que dicen los titulares. Sin embargo, eso es malinterpretar lo que realmente está sucediendo. En realidad, como la inflación sigue acelerando a un ritmo mucho más rápido que el coste del dinero, en términos reales los tipos se están reduciendo, y de forma drástica. Tenemos unas cuantas décadas de historia para decirnos que esto sólo va a avivar otra burbuja salvaje en los préstamos y los precios de los activos, y con esta ni siquiera sabemos cuándo terminará.

Entidades Matthew Lynn Director ejecutivo de Strategy Economics Director ejecutivo de Strategy Economics