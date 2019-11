La total incoherencia de Iglesias

La previsible entrada del líder de Podemos, Pablo Iglesias, y de su pareja sentimental, Irene Montero, en el Gobierno hará que sus ingresos brutos sumen más de 146.400 euros anuales, el cuádruple de la renta media de los hogares españoles.

Se trata de una cifra que no sufrirá una variación sustancial tras aplicarle el porcentaje de donaciones obligatorias de los estatutos de Podemos, ya que quedará en 113.400 euros. Al contrario de lo que defiende la demagogia, nada hay de reprochable en que los políticos perciban sueldos altos. De hecho, la baja cuantía de las remuneraciones es la gran debilidad de la Administración a la hora de atraer talento.

El líder de Podemos e Irene Montero se erigen en azote de los 'ricos' pese a cuadruplicar los ingresos del hogar medio

Sin embargo, Iglesias y Montero han querido hacer de la altas ganancias, o de la mera posesión de riqueza, una cuestión medular del debate político. Es más, han llegado al extremo de embarcarse en una agresiva demonización de una parte significativa de la población, sólo por el hecho de superar un determinado nivel de renta, que no se ha parado en calificarla de insolidaria, cuando no de evasora fiscal. Bajo la dirección de sus dos líderes, Podemos aspira también a imponer una penalización efectiva a estos ciudadanos usando como armas el IRPF, Sucesiones y Donaciones, las bases de cotización e incluso los tipos al ahorro y la inversión. No en vano las empresas españolas ya se plantean adelantar el pago de dividendos para esquivar el castigo fiscal que amenaza a estos pagos. Resulta irónico que las dos personas que con más ardor impulsan estas políticas carezcan, por su misma situación económica, de toda credencial para erigirse en adalides de las clases medias y humildes. Su mensaje y sus acciones, además de injustas y perjudiciales para la economía, son plenamente incoherentes.