Viajes del Imserso 2021: quién puede acceder, cómo se solicitan y qué precio tienen

La normalidad se va recuperado a medida que avanza la vacunación. Así, este año se espera que se reanuden con normalidad los viajes del Imserso, programa que se tuvo que cancelar el pasado año con motivo de la pandemia del coronavirus. Todavía no se ha establecido la fecha de vuelta, pero el procedimiento de acceso será el habitual.

El arranque la temporada 2021/2022 está prevista para finales de septiembre o principios de octubre, pero el Imserso todavía no da datos concretos: "Por el momento no podemos concretar la fecha de inicio y no se ha iniciado, por tanto, la comercialización de los viajes". El organismo explica en su web que, cuando se dé luz verde al proceso, "convocará de forma previa las plazas correspondientes a cada programa" y que "una vez resueltos los procedimientos correspondientes, las personas que cumplan las condiciones y puedan participar recibirán la documentación en su domicilio".

Este programa de viajes está pensado para las personas mayores de 65 años y pensionistas, que disfrutan de viajes con ventajas económicas y sociales. Hasta antes de la pandemia, cada año se beneficiaban de este sistema unas 900.000 personas, con la consiguiente importancia económica que tiene para el turismo español.

Quién puede ser usuario de los viajes del Imserso

Actualmente, las personas que pueden acceder a este tipo de viajes son:

1. Ser pensionista de jubilación del sistema público español de pensiones.

2. Ser pensionista de viudedad con cincuenta y cinco o más años de edad.

3. Ser pensionista por otros conceptos o perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo, con 60 años cumplidos o más años de edad.

4, Ser titular o beneficiario del Sistema de la Seguridad Social, con sesenta y cinco años cumplidos o más años de edad.

5. Ser emigrante retornado a España y pensionista del Sistema público de la Seguridad Social del país del que ha retornado.

6. Españoles residentes en el exterior que reúnan los requisitos exigidos en el punto anterior para participar en el programa. Los residentes en Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza, podrán tramitarlo en las correspondientes Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

7. Españoles de origen emigrantes que hayan retornado a España, siempre que sean pensionistas de los sistemas públicos de Seguridad Social del país o países a los que hubieran emigrado.

Qué acompañante puede disfrutar de los viajes del Imserso

Las personas usuarias podrán ir acompañadas por su cónyuge o, en su caso, por pareja de hecho o persona con la que se constituye una unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal, sin necesidad de que estos reúnan los requisitos de edad o pensión. Asimismo, podrán ir acompañadas de los/las hijos/as con discapacidad, en grado igual o superior al 45 por ciento, siempre que viajen con sus padres y se alojen en la misma habitación o, en su caso, abonen el suplemento establecido para habitaciones dobles de uso individual que estará sujeto a la disponibilidad de plazas.

Cómo se accede a los viajes del Imserso

Todos los interesados podrán apuntarse a través de la propia web del Imserso. Mientras los que ya han disfrutado de estos descuentos guiados no tendrán que volver a rellenar las solicitudes, pues el Ministerio les enviará una notificación con sus datos y preferencias, los nuevos integrantes deberán tramitar la solicitud de la siguiente manera:

- Por Internet, a través de la sede electrónica del Imserso, cumplimentando la solicitud y siguiendo las instrucciones.

- Descargando y cumplimentado el modelo de solicitud oficial; en este caso la solicitud, una vez cumplimentada y firmada deberá ser remitida a los Servicios Centrales del Imserso.

- No se tramitarán las solicitudes que se remitan a través de correo electrónico.

Una vez procesadas todas las solicitudes recibidas en el plazo señalado, el Imserso procederá a emitir las acreditaciones correspondientes, tras la aplicación de los criterios de valoración, a aquellos que cumplan los requisitos de acceso al programa, indicando la fecha a partir de la que podrán realizar sus reservas.

Qué destinos y precios ofrece el programa del Imserso

El pliego de condiciones para los viajes del Imserso de esta nueva temporada todavía no se ha publicado. No obstante, el año pasado se ofrecieron las siguientes modalidades de viaje con los siguientes precios:

- Zona Costa Peninsular: estancias en zonas de la Costa Peninsular de 15, 10 y 8 días en Andalucía, Murcia, Comunitat Valenciana y Cataluña. Los precios van desde los 200 a los 400 euros según número de días y si se incluye transporte.

- Zona Costa Insular: estancias de 15,10 y 8 días en zonas de la Costa Insular (Canarias e Illes Balears). Los precios son un poco más elevados que los anteriores. Los valores más económicos están si no se incluye transporte. Además, en términos generales Canarias sale más caro que Baleares.

- Turismo de Interior: con estancias de 4, 5 y 6 días, con los siguientes tipos de viajes.

- Circuitos culturales.

- Turismo de naturaleza. El precio ronda los 250 euros.

- Viajes a capitales de provincia. El precio ronda los 100 euros.

- Viajes a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El precio son unos 200 euros.