El aviso del Imserso a los pensionistas que quieran viajar a partir de septiembre

Con la llegada de las vacunas, el aumento del crecimiento de vacunación y la consecuente bajada de los contagios y posibilidad de recuperar poco a poco la normalidad, los jubilados y pensionistas ven cada vez más cercana la posibilidad de retomar los clásicos viajes del Imserso.

La entidad tiene, en vista de que el proceso puede acelerar en las próximas semanas o meses, un mensaje para las personas que están esperando su reapertura para viajar. En su página web, ha colgado un texto en el que pide paciencia y asegura que la luz al final del túnel está un poco más cerca.

"Les informamos que en la actualidad estamos trabajando en el restablecimiento de los viajes del Programa de Turismo y de Termalismo Social del Instituto de Mayores y Servicios Sociales", explica el organismo. Estas palabras van en la línea de las ya desplegadas por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que hace algo menos de un mes aseguró que la reapertura de estos viajes, cancelados al comienzo de la pandemia, ya se estaba tratando.

Las previsiones apuntan al último cuatrimestre de 2021, pero el Imserso todavía no da datos: "Por el momento no podemos concretar la fecha de inicio y no se ha iniciado, por tanto, la comercialización de los viajes". El organismo explica en su web que, cuando se dé luz verde al proceso, "convocará de forma previa las plazas correspondientes a cada programa" y que "una vez resueltos los procedimientos correspondientes, las personas que cumplan las condiciones y puedan participar recibirán la documentación en su domicilio".

Aunque todavía toca esperar para poder disfrutar estos viajes (que incluyen (termalismo, turismo de costa peninsular, de costa insular y de turismo de interior), los beneficiarios de este programa tendrán tarea avanzada, puesto que a pesar del parón no tendrán que enviar de nuevo las solicitudes que ya mandaron en su momento, ya que permanecieron guardadas.

Estos son los pensionistas con derecho a viajar con el Imserso

Todavía con meses de espera por delante, lo que sí se sabe con certeza son los grupos de personas que tienen derecho a acceder a estos viajes del Imserso con descuentos para sus beneficiarios. El propio organismo recoge estas condiciones en su página web:

-Pensionistas de jubilación del sistema de pensiones público español.

-Pensionistas de viudedad de 55 años o más de edad.

-Pensionistas de otros tipos o perceptores de prestaciones o subsidios por desempleo de 60 años de edad o más.

-Titulares o beneficiarios del sistema de la Seguridad Social con al menos 65 años de edad.

-Emigrantes retornados a España que fuesen pensionistas de la Seguridad Social del país del que proceda.

-Españoles residentes en el exterior que cumplan algunos de los requisitos anteriores.

-Españoles de origen emigrantes que tengan la condición de pensionistas en el país al que hayan emigrado.

Junto con estos casos, también podrán acceder a estos viajes (aunque no cumplan con los criterios) los cónyuges, parejas de hecho o personas que acrediten una unión estable y de convivencia con el beneficiario, además de los hijos que tengan una discapacidad de al menos el 45%.