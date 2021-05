Los peajes de las autovías se tambalean tras las numerosas negativas contra el Gobierno

Poco más de una semana ha durado la idea del Gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos de implantar peajes en las autovías españolas, así como en otras carreteras del país. Una medida muy impopular, dado el carácter histórico de gratuidad de las vías españolas y que las autopistas llevan tiempo perdiendo las concesiones y con ello el fin de sus tarifas.

"Queremos abordar el debate no más, no hay nada más que intentar abrir un debate", ha señalado el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, tras ver cómo los diferentes grupos parlamentarios, de un signo u de otro, el sector de la automoción y la sociedad, en general, se echaban encima de la intención de cobrar por usar la red de autovías del Estado.

De esta forma, el proyecto que se llevó a Bruselas bajo el plan de de Recuperación, Transformación y Resiliencia, queda muy tocado a expensas de cómo se aborde en el futuro ante los partidos que conforman el Congreso y el Senado. "El cómo y cuándo lo tenemos que decidir, si es posible, entre todos, porque no hay nada más avanzado al respecto. Cuando haya una propuesta del gobierno real vendremos a las Cortes y a los grupos parlamentarios a ver qué podemos hacer entre todos y, si no es así, evidentemente no habrá propuesta que salga para adelante", ha remarcado.

Ábalos niega que quisieran cobrar alrededor de 4 céntimos y dice que la tarifa sería más cerca a 1 céntimo

Una marcha atrás en las carreteras, tras dejar claro muchos de los actores del Gobierno que "era una medida lógica" y el ya impopular "el que usa, paga". Además, contra los 4 céntimos de media que se habían sondeado desde distintos sectores, Ábalos ha dejado claro que en caso de cobrarse rondaría el céntimo por cada kilómetro recorrido.

Un precio que apenas se notaría para el bolsillo del contribuyente, tal y como calcula el Ejecutivo, pero que ayudaría a subsanar la deuda de casi 8.000 millones de euros en la conservación de carreteras. "Lo que me irrita profundamente y que caracteriza la situación política es que es imposible, por la actitud de algunos, introducir ningún debate de política pública en este país", ha indicado Ábalos.

Así pues, la idea de introducir los peajes, en la red de carreteras más grande de toda la Unión Europea (tercera del mundo), queda al borde del precipicio tras las polémicas desatadas. Una medida impopular, dado el carácter histórico de España, y que, por ahora, no verá la luz por el rechazo de todos los grupos parlamentarios fuera del Ejecutivo.